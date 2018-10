Schwung aus Jena mitnehmen

Zum Duell zweier euphorisierter Basketball-Teams kommt es morgen um 15 Uhr in der easyCredit-BBL. BG Göttingen feierte am vergangenen Wochenende den vierten Sieg in Folge, während die Hakro Merlins Crailsheim die ersten Punkte der jungen Saison feierten. Nun wollen die Crailsheimer in fremder Halle die kleine Serie der Veilchen stoppen.

Es war ein perfekter Abend für die Hakro Merlins am vergangenen Samstag. Gegen Science City Jena gab es den ersten Saisonsieg zu feiern. Mit 23 Punkten Differenz siegte man so hoch wie noch nie in der ersten Liga und knackte dabei sogar die 100-Punkte-Marke. Doch längst liegt der Fokus auf dem nächsten Spiel. Denn mit BG Göttingen wartet ein Gegner auf das Team von Tuomas Iislao, das einen fast perfekten Saisonstart hingelegt hat. In der Liga verlor man bisher nur eines von vier Spielen, und zwar am ersten Spieltag gegen Bonn. Seitdem gewann man alle Pflichtspiele, unter anderem im Pokal gegen Ludwigsburg. Jetzt wollen die Hakro Merlins, gestärkt durch den Sieg gegen Jena, die Serie der Niedersachsen beenden. Für die Zauberer ist die Marschroute am Sonntag klar, wie der Sportliche Leiter Ingo Enskat meint: „Es wird wichtig sein, den Schwung aus Jena mitzunehmen und mit Selbstbewusstsein auch auf dem auswärtigen Parkett die maximale Leistung abzurufen.“ Dann könne man diese, mit Sicherheit alles andere als leichte Aufgabe, meistern und dem starken Göttinger Lauf entgegenwirken.

Brion Rush kehrt zurück

Das Spiel am Sonntag wird vor allem für den Brion Rush ein besonderes. Der Sommerneuzugang der Hakro Merlins spielte letzte Saison noch im Trikot der Göttinger und war in der Liga mit seinen 3er-Würfen gefürchtet. 97 Mal versenkte er den Ball von Downtown in der Reuse. Auch wenn die Körbe für den 33-jährigen Amerikaner in der bisherigen Saison noch nicht so gefallen sind, wissen die Veilchen um seine Gefahr und werden sicherlich versuchen, ihn daran zu hindern.

Bei den Göttingern sticht besonders Michael Stockton hervor. Der Leistungsträger und Sohn von NBA-Legende John Stockton konnte vor der Saison gehalten werden und liefert auch in der neuen Spielzeit ab. Mit zwölf Punkten und neun Assists schrammte er im letzten Spiel gegen die Fraport Skyliners nur knapp am Double-Double vorbei.

Der Crailsheim Head-Coach Tuomas Iisalo weiß jedoch, dass die Göttinger nicht nur aus einem Spieler bestehen, sondern vor allem ihr gutes Teamwork für den aktuellen Erfolg verantwortlich ist. „Sie spielen disziplinierten Basketball mit klaren Rollen, und jeder Spieler investiert viel Arbeit. Sie sind ein tolles Vorbild für kleinere Klubs“, so Tuomas Iisalo weiter.

Das letzte Gastspiel der Crailsheimer in Göttingen am 13. Dezember 2015 endete mit 79:70 für die Niedersachsen. Jenes Spiel fand auch sonntags um 15 Uhr statt, und je einen Profi haben beide Teams heute noch im Kader. Bei den Göttingern ist es Mathis Mönninghoff der, nach einem einjährigen Intermezzo in Tübingen, vor der Saison zurückkehrte. Für die Hakro Merlins steht Konrad Wysocki nach wie vor auf dem Feld. Der ehemalige deutsche Nationalspieler war mit 19 Punkten und 8 Rebounds erfolgreichster Akteur. me

