„Season-Opener“ gegen Marburg steigt bei den Unicorns

Die Schwäbisch Hall Unicorns werden in diesem Jahr mit einem besonderen Spiel in die Saison der German Football League (GFL) starten: Ihr Heimspiel gegen die Marburg Mercenaries am Samstag, 27. April, ist der „Optima-GFL-Season-Opener“ und damit der offizielle Startschuss für die GFL-Saison 2019.

Zum 41. Mal wird in diesem Jahr der Deutsche Meister im American Football ermittelt und die

...