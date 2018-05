Sechste Niederlage in Nationenliga

Anzeige

Bangkok.Die deutschen Volleyballerinnen haben in der Nationenliga ihre Niederlagenserie fortgesetzt. Die Mannschaft von Bundestrainer Felix Koslowski unterlag am Dienstag in Thailand zum Auftakt des dritten Turniers den USA mit 0:3 (18:25, 17:25, 17:25). Die erwartbare Pleite gegen den Bronzemedaillengewinner der Olympischen Spiele in Rio ist nach dem Traumstart gegen Brasilien die mittlerweile die sechste Niederlage hintereinander.

Deutschland trifft nun nochheute auf Thailand (13.05 Uhr) und morgen auf die Dominikanische Republik (10.05 Uhr). Nach der Asienetappe reist Koslowskis Mannschaft nach Bydgoszcz (Polen) und Stuttgart vom 12. bis 14. Juni. Die besten sechs Teams qualifizieren sich für das Finale in Nanjing (China) vom 27. Juni bis 1. Juli. dpa