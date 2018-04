Sein Ziel ist der German Bowl

Anzeige

Die Schwäbisch Hall Unicorns haben kurz vor dem Saisonstart ihre Defense weiter verstärkt: Mit Quade Chappuis kommt ein in Deutschland renommierter Rückraumverteidiger zum Deutschen Meister nach Hall.

27 Jahre ist Quade Chappuis alt, und er ist in der deutschen Football-Szene kein Unbekannter. Der 1,80 Meter große und 105 Kilogramm schwere Safety kam 2014 von der University of Utah in Salt Lake City zu den Dresden Monarchs, bei denen er zwei Jahre verbrachte. Mit den Monarchs besuchte er anlässlich der beiden Halbfinalspiele gegen die Unicorns in diesen Jahren bereits Schwäbisch Hall. 2016 wechselte er für ebenfalls zwei Jahre zu Frankfurt Universe und stand den TSG-Footballern somit in vier weiteren Punktspielen gegenüber.

„Großartiger Spieler“

In Dresden und Frankfurt gehörte Chappuis zu den besten Verteidigern dieser Teams, weshalb sich Halls Head Coach Jordan Neuman auch besonders über seinen Wechsel zu den Unicorns freut. „Wir haben in den letzten vier Jahren sechs Mal gegen Quade gespielt. Wir wissen also genau, was für ein großartiger Spieler er ist“, sagt Neuman.