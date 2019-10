Seitz glänzt im Mehrkampf

Stuttgart.Turn-Königin Simone Biles ist bei der WM in Stuttgart nicht zu stoppen und hat sich den fünften Mehrkampftitel in ihrer noch jungen Karriere gesichert. Mit 58,999 Punkten distanzierte die 22 Jahre alte Alleskönnerin am Donnerstag die versammelte Konkurrenz um Längen.

Einen herausragenden Wettkampf zeigte das deutsche Top-Duo Elisabeth Seitz und WM-Debütantin Sarah Voss. Lokalmatadorin Seitz holte als Sechste mit 55,999 Punkten die beste Mehrkampf-Platzierung ihrer Karriere. Die erst 19 Jahre alte Kölnerin Voss belegte mit 54,898 Zählern einen ebenfalls ganz starken zehnten Rang. Sie sei „selbst überrascht über meine Platzierung“, sagte die für den MTV Stuttgart turnende Altlußheimerin Seitz strahlend. „Es war ein perfekter Wettkampf für mich. Und es hat mir einen Riesenspaß gemacht, vor diesem tollen Publikum zu turnen.“ dpa

