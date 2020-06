Sekunden, die nie zu enden scheinen

München.Es gibt wohl keinen anderen Spieler, der das Selbstbewusstsein der Basketball-Nation Amerika so erschüttert hat, wie Alexander Below. Der zwei Meter große Center aus Leningrad warf die Sowjetunion mit der letzten Aktion des Münchener Finales von 1972 zum Olympiasieg – und entriss den USA damit die sicher geglaubte Goldmedaille. Am 9. September 1972 endete in der stickigen Basketball-Halle eine unfassbare Siegesserie: Erstmals bei einem olympischen Turnier gingen die Amerikaner geschlagen vom Parkett. Doch es war nicht nur diese Demütigung, die zum amerikanischen Boykott der Siegerehrung führte – der Ausgang des 72er-Finales ist bis heute umstritten.

In diesem Finale ging es um viel mehr als um Gold oder Silber. Wenn sich Russen und Amerikaner sportlich gegenüberstanden, war das immer auch die Fortsetzung des Kalten Krieges mit anderen Mitteln. Die gegnerische Mannschaft war nicht einfach nur ein Konkurrent, sondern ein Feind, der vernichtet werden musste. Diese vergiftete Atmosphäre war in München von der ersten Minute an zu spüren.

Vergiftete Atmosphäre

Es entwickelte sich ein Spiel, in dem beide Teams in der Offensive Schwächen zeigten. Die Punkteausbeute zur Halbzeit – die Sowjets lagen mit 26:21 vorn – war ziemlich bescheiden, auf beiden Seiten zitterten die Wurfhände. Doch im zweiten Durchgang drehten die College-Spieler gegen die Staatsamateure aus dem Osten auf. Kurz vor Schluss brachte Doug Collins den Favoriten mit zwei verwandelten Freiwürfen mit 50:49 in Front. Und dass, obwohl er nach dem Foul in der Bande gelandet war. „Ich war kurzzeitig ausgeknockt. Aber der Coach hat gesagt, wenn ich laufen kann, dann nehme ich auch die Freiwürfe“, erinnerte sich Collins an die vermeintlich siegbringenden Körbe.

Damit fing das Drama erst richtig an. Die Uhr in der Halle zeigte noch eine Sekunde an. Nach einem schnellen Einwurf der UdSSR unterbrachen die Schiedsrichter die Begegnung und korrigierten die verbleibende Spielzeit auf drei Sekunden. Wieder schleuderte ein Spieler der Sbornaja die Kugel weit nach vorn, der Ball landete nicht im Korb – die US-Boys tanzten über das Parkett, feierten die achte Goldmedaille im achten olympischen Basketball-Turnier.

Doch das Chaos wollte in dieser Schlussphase einfach kein Ende nehmen. Die „New York Times“ wird später schreiben: „Die drei Sekunden, die nie zu enden scheinen.“ Nach einer Intervention des Briten William Jones vom Weltverband FIBA wurde die Uhr erneut auf drei Sekunden zurückgestellt. Der sowjetische Trainer Wladimir Kondraschin hatte seinen Spielern inzwischen in einer Auszeit neuen Mut eingeflößt. „Worüber macht ihr euch Sorgen? Ihr habt massig Zeit! Ihr könnt gewinnen und dann noch mal verlieren“, gab der Coach seinem Team mit auf dem Weg.

Kurz darauf verwandelte sich der amerikanische Jubel in blankes Entsetzen. Iwan Edeschko fand mit einem langen Einwurf den Center Below, der sich gegen zwei Gegenspieler durchsetzte und per Korbleger zum 51:50-Endstand abschloss. Jetzt waren es die Sowjets, die völlig aus dem Häuschen waren, während die Amerikaner wild protestierten. „Die Amis waren beleidigt. Es war Kalter Krieg. Die Amerikaner wollten nicht verlieren, erst recht nicht im Basketball“, sagte Passgeber Edeschko.

Eine Verschwörung?

In den USA sehen die Beteiligten das bis heute ganz anders. „Der Weltverband hatte genug davon, dass wir Amerikaner immer alles gewinnen“, witterte Kenny Davis eine Verschwörung gegen die Basketball-Großmacht. Der Kapitän des US-Teams hat die Niederlage nie akzeptiert. In seinem Testament hat Davis bestimmt, dass keiner seiner Verwandten jemals die Silbermedaille in Empfang nehmen darf, die die Amerikaner in München verweigert hatten. „Ich will sie nicht haben. Ich verdiene sie nicht. Und ich will nichts damit zu tun haben“, sagte Davis.

