Selke raubt Köln den Glauben - Neuer Coach bald klar

«Die Situation ist schon lange schwierig. Wieder da, wieder weg, das musst du erstmal hinkriegen. Es ist nicht so angenehm. Und dann gehst du halt wahrscheinlich runter. Deshalb auch», sagte FC-Sportdirektor Armin Veh. Seine Planungen für Liga zwei laufen längst.

Mit 21 Zählern fehlen dem Tabellenschlusslicht weiter sechs Punkte auf Relegationsrang 16. Der 1. FSV Mainz (27) kann am Montag zum Abschluss des fünftletzten Spieltags gegen den FC Freiburg (30) den Abstand sogar noch ausweiten. «Ich mache mir keine Gedanken darüber, wieviel Punkte wir noch holen müssen, ob es rechnerisch noch möglich ist», bemerkte der am Saisonende wieder scheidende Interimstrainer Stefan Ruthenbeck zur Frage, wie es mit seinen Hoffnungen noch stehe.

«Irgendwann», meinte der FC-Coach, «glaubst du auch nicht mehr dran» nach allem, was in der Saison gelaufen sei. In Berlin hatte Ruthenbeck vor Herthas Siegtor eigentlich einen Einwurf für sein Team gesehen. In den nächsten Spielen gegen Schalke und Freiburg gehe es vor allem darum, «sich gut zu verkaufen», weil es für die Konkurrenz noch um wichtige Entscheidungen geht. Die Entscheidung um die eigene Zukunft ist für den 1. FC Köln wohl gefallen. «Aber ich kann versichern, dass wir nächste Woche wieder alles reinwerfen werden und versuchen zu gewinnen», betonte Bittencourt trotzig.

Das 2:1 und damit der erste Heimsieg der Hertha im Jahr 2018 zeigte im Schnelldurchlauf nochmals das ganze Dilemma, das die Kölner seit Saisonbeginn begleitet. «Wir haben ein Tor gemacht», sagte Veh, «dann haben wir in drei Minuten das Spiel verloren. Es war wieder ein Schock aus dem Nichts raus. Das haut dich schon erst einmal runter.» Die Kölner bekamen in Berlin zwar den Kopf nach Selkes Doppelschlag (49., 52.) wieder hoch. Es fehlten aber die Cleverness und letzte Konsequenz zu einer nochmaligen Wende. «Irgendwie ist das typisch für uns in der Rückrunde», räumte Marcel Risse ein.

Sportchef Veh wird nun «zeitnah» die wichtigste Entscheidung für die neue Saison verkünden: den Trainer. Der gebürtige Kölner Markus Anfang, mit Holstein Kiel gerade auf dem Weg in Liga eins, soll wohl den sofortigen Wiederaufstieg der Kölner verantworten. «Es wird nicht so lange dauern», sagte Veh beim Abschied aus Berlin.