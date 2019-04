Sensation in Belgien

Der Italiener Alberto Bettiol jubelt bei der Zieleinfahrt in Kluisbergen. © dpa

Oudenaarde.Nils Politt setzte nach sieben Stunden Schwerstarbeit noch zu einem beherzten Sprint an und ließ die Radsport-Prominenz wie Peter Sagan oder Alejandro Valverde hinter sich – für die ganz große Sensation sorgte aber der krasse Außenseiter Alberto Bettiol. Der 25-jährige Italiener feierte nach 270,1 Kilometern von Antwerpen nach Oudenaarde einen Solosieg bei der 103. Flandern-Rundfahrt und holte ausgerechnet beim zweiten der fünf Radsport-Monumente seinen ersten Profisieg überhaupt. Politt fuhr im Sprint der ersten Verfolgergruppe auf einen starken fünften Platz.

Doch den Sieger Bettiol hatte überhaupt kein Experte auf dem Zettel. Der Fahrer vom Team Education First hatte sich am vorletzten der 17 giftigen Anstiege („Hellinge“) abgesetzt und sich von all den Stars nicht mehr einholen lassen. „Das waren die längsten 13 Kilometer meines Lebens. Mein erster Sieg, ich kann es nicht fassen“, sagte Bettiol und schüttelte immer wieder mit dem Kopf. Hinter dem Italiener belegten der Däne Kasper Asgreen und der Norweger Alexander Kristoff die Plätze zwei und drei.

Starker Politt auf Platz fünf

„Ich bin super happy mit Platz fünf“, sagte Politt und ergänzte: „Am Paterberg habe ich eigentlich schon den Anschluss verloren. Ich bin dann aber wieder zurückgekommen und habe einen super Sprint gefahren.“

Ob Weltmeister Valverde (Spanien), Ex-Champion Peter Sagan (Slowakei) oder Klassiker-Spezialist John Degenkolb (Oberursel/Platz 29) – die großen Stars mussten sich allesamt geschlagen geben. dpa

