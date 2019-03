Serie soll weitergehen

Statt im kalten Januar wird die Frauen-Mannschaft der HG Königshofen/Sachsenflur nun im frühlingshaften März die weite Reise an die Bergstraße nach Birkenau antreten. Dort erwartet sie morgen die Reservemannschaft des Drittligisten TSV Birkenau, welche derzeit auf dem vorletzten Platz der Badenligatabelle steht.

Durch zwei Auswärtssiege an den vergangenen Wochenenden sammelten die HG-Frauen nicht nur wichtige Punkte, sondern auch endlich wieder Selbstvertrauen. Dabei wird das Können der einzelnen Spielerinnen auf der Platte gezeigt und mit Erfolg belohnt.

Somit zog man sich durch die wertvollen Punkte für einen Moment aus der Abstiegsaffäre und kletterte in der Tabelle ein kleines Stück nach oben. Nichtsdestotrotz bedeutet das Spiel am kommenden Wochenende viel für die Taubertälerinnen. Zeit zum Durchatmen bleibt nicht, es ermöglicht nur, etwas gelöster aufspielen zu können. Nach wie vor muss trotzdem die Devise Klassenerhalt klar sein, und dafür muss weiter als Mannschaft gekämpft werden.

Das Spiel am Wochenende in Birkenau wird der HG einiges abverlangen, doch um weiter nach oben in das untere Mittelfeld zu gelangen, müssen die Punkte mit nach Hause. Man hofft auf die Rückkehr der krankheits- und terminbedingten Ausfälle und wird in Birkenau als geschlossene, motivierte Mannschaft anreisen.

Das Hinspiel in eigener Halle konnte die HG Königshofen/Sachsenflur im September deutlich mit 26:20 für sich entscheiden und hatte dem Spiel mit Tempohandball und Entscheidungsschnelligkeit seinen Stempel aufgedrückt. Das Augenmerk lag dabei auf dem Zusammenspiel im Angriff, kombiniert durch Einzelaktionen und einer kompakten Abwehr. Genau dies fordert Alexander Schad jetzt wieder von seinen Mädels aus der Messestadt. Die vergangenen Spiele zeigten, dass einiges mehr möglich ist.

Das Spiel beginnt um 16 Uhr in der Hermann-Sattler-Sporthalle in Birkenau. mw

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 22.03.2019