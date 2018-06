Seriensieger Tony Martin

Anzeige

Einhausen.Tony Martin ist beim Einzelzeitfahren von der nationalen Konkurrenz nicht zu schlagen: Im südhessischen Einhausen raste der Cottbusser bei den Deutschen Straßenrad-Meisterschaften gestern am frühen Abend zu seiner siebten deutschen Meisterschaft in Folge im Kampf gegen die Uhr. Insgesamt war es Martins achter deutscher Titel in dieser Disziplin.

Über die Distanz von 45 Kilometern ließ der 33-Jährige den Mitbewerbern keine Chance. Martin, der als Titelverteidiger als Letzter der 45 Starter auf den Rundkurs gegangen war, fuhr in 51:23 Minuten Bestzeit. Jasha Sütterlin (Freiburg) landete wie in den vergangenen Jahren auf dem zweiten Platz (52:25 Minuten). Dritter wurde Nikias Arndt (Buchholz) in 52:54 Minuten.

Eine Woche vor dem Beginn der 105. Tour de France präsentierte sich Martin in Topform. Auf der flachen 15-Kilometer-Runde durch den Jägersburger Wald, die dreimal absolviert wurde, drückte der Favorit von Anfang an aufs Tempo. Nach dem ersten Durchlauf hatte der vierfache Zeitfahr-Weltmeister bereits 18 Sekunden auf die Widersacher herausgearbeitet. Nach zwei Runden lag Martin mit 48 Sekunden vorne. Angesichts des großen Vorsprungs hatte der Dominator während des Rennes sogar die Muße, dem Publikum zuzuwinken.