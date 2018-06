Shaqiri beschert Schweiz 2:1 gegen Serbien

Anzeige

Kaliningrad (dpa) - Die beiden ehemaligen Bundesligaprofis Xherdan Shaqiri und Granit Xhaka haben die Schweiz zum ersten WM-Sieg geführt und alle Chancen auf das Erreichen des Achtelfinals gewahrt.

Den 2:1 (0:1)-Erfolg gegen Serbien in Kaliningrad sicherte der ehemalige Bayernspieler Shaqiri in der 90. Minute. Vor 33.167 Zuschauern in Kaliningrad trafen zuvor Granit Xhaka (52.) und Aleksandar Mitrovic (5.) für Serbien. «Wir haben als Mannschaft überzeugt, und ich bin sehr glücklich, dass ich das Tor beitragen konnte», sagte Siegtorschütze Shaqiri.

Den Schweizern (4 Punkte) genügt im abschließenden Gruppenspiel gegen Costa Rica am 27. Juni ein Remis. Die Serben (3) könnten zum Abschluss mit einem Erfolg gegen Brasilien (4) sogar den Rekord-Weltmeister nach Hause schicken. «Das war Emotion pur! Die ersten 15 Minuten waren wir überhaupt nicht im Spiel. In der Halbzeit haben wir herumgeschrien, waren überhaupt nicht zufrieden. Diese Mannschaft hat mental einen Riesenschritt nach vorne gemacht. Wir können gegen jeden Gegner reagieren. Es ist ein geiler Tag», sagte Xhaka.