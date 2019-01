Sie ist eine echte Ausnahmeathletin

Einen dritten Platz gab es für TSV-Athletin Johanna Schumann, ihr Vereinskollege Oskar D. Hernandez wurde Siebter. © Joachim Fels

Das Multitalent Johanna Schumann von der Tauberbischofsheimer TSV-Judo-Abteilung ist wieder einmal auf fremdem Terrain erfolgreich gewesen. Gleich beim ersten Sumo-Qualifikationsturnier auf europäischer Ebene für die World-Games 2021 in Birmingham landete die TSVlerin auf dem dritten Platz in der Gewichtsklasse 80 Kilogramm und auf einem guten siebten Rang bei den „Open“.

Fünf weitere Turniere

Insgesamt gibt es fünf weitere Qualifikationsturniere im Jahr 2019, und zwar in Estland, Deutschland, Polen und Russland. Rund 400 Sumotoris aus Estland, Deutschland, Georgien, Italien, Norwegen, Polen, Russland, der Ukraine und dem Gastgeberland waren in Budapest angetreten, um die ersten Ranglistenpunkte zu erkämpfen. Da die TSV-Kämpferin im Nationalkader des Deutschen Sumo-Bundes ist, aufgrund der zurückliegenden Erfolge in dieser Sportart, konnte sie die Sache sehr zuversichtlich angehen.

Zusätzliche Trainingseinheiten im Bundesstützpunkt in Brandenburg an der Havel im Dezember sollten die nötige Sicherheit geben. Insgesamt hatte der Sumo-Bund 17 Teilnehmer nach Ungarn entsandt. Immerhin gab es für die deutschen Teilnehmer sieben Mal Gold, dreimal Silber und acht Mal Bronze, ein beachtliches Ergebnis.

Für Johanna Schumann lief es in der Gewichtsklasse bis 80 Kilogramm in der Vorrunde hervorragend. Mit einem ungefährdeten Sieg gegen Ruslana Prykhodko aus der Ukraine erreichte sie das Halbfinale. Hier traf sie dann auf die spätere Turniersiegerin Maryana Maksymenko, ebenfalls aus der Ukraine. Durch eine Unachtsamkeit unterlag die TSVlerin. Im Kampf um den dritten Platz ging Johanna Schumann wieder souverän als Siegerin gegen Oddlien Pernille aus Norwegen von der Wettkampfmatte (Dohyo) und holte sich damit die ersten wichtigen europäischen Ranglistenpunkte. Die TSV-Athletin hatte damit aber noch nicht genug, denn sie startete auch bei den „Open“. Am Ende reichte es hier für einen siebten Rang nach zwei Siegen und zwei Niederlagen.

Ein weiterer Erfolg seitens des TSV ist anzumerken, denn Oskar D. Hernandez aus Venezuela holte sich ebenfalls einen guten siebten Platz bei den Männern in der Gewichtsklasse bis 85 Kilogramm. Er ist als Gast bei der TSV-Judo-Abteilung, um seine Deutschkenntnisse zu verbessern und sich auch im Sumo und Judo weiter zu entwickeln. jotef

