Sieben deutsche Herren in Paris

Paris.Bei den am Sonntag beginnenden French Open in Paris sind bei den Herren sieben deutsche Tennisprofis dabei. Über die Qualifikation schaffte es kein weiterer deutscher Spieler mehr, sich das Hauptfeld-Ticket für das zweite Grand-Slam-Turnier der Saison zu sichern.

Als Letzter musste sich am Freitag in der letzten Runde der Qualifikation Oscar Otte geschlagen geben. Der 24 Jahre alte Kölner verlor gegen den Spanier Carlos Taberner 2:6, 6:2, 4:6. Angeführt wird das deutsche Kontingent von Alexander Zverev. Die Nummer drei der Welt spielt in der ersten Runde gegen den Litauer Ricardas Berankis. „Hoffentlich werde ich in der Lage sein, das gleiche Tennis wie in den drei Wochen davor zu spielen“, sagte Zverev. dpa