Sieg mit Pathos: Vettel erinnert an Schumacher

Montréal (dpa) - Kurz vor dem Ende seiner grandiosen Siegesfahrt beim Grand Prix von Kanada hatte Sebastian Vettel noch Zeit, sich an sein Idol Michael Schumacher zu erinnern.

«In den letzten Runden habe ich noch gezittert, dass alles hält, dass das Auto hält, und an Michael gedacht, an seinen letzten Sieg hier», berichtete der Ferrari-Pilot und wurde ungewohnt emotional. «Es ist schade, dass er heute nicht dabei sein kann, den Tag nicht genießen kann, als Ferraristi.» So sei es schwer gewesen, die letzten Runden, die Augen auf der Strecke zu halten.

14 Jahre war es her, dass die Scuderia in Schumacher ihren letzten Sieger in Montréal stellte, ehe nun Vettel Kanada wieder zum Ferrari-Land machte. Auch wenn der mittlerweile 49-Jährige seit seinem folgenschweren Skiunfall Ende 2013 nicht mehr in der Öffentlichkeit ist, ist er bei echten Ferrari-Fans unvergessen. Sein Nachfolger und Schüler Vettel hat gelernt, auf der Pathos-Klaviatur zu spielen, um die Formel-1-Anhänger der Scuderia zu erwärmen. «Roter Engel», dichtete der «Corriere dello Sport» und erinnerte auch an den ersten Sieg von Ferrari-Idol Gilles Villeneuve vor 40 Jahren in Kanada.