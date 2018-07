Sieg und Niederlage

Anzeige

Dortmund.Die deutschen Hockey-Damen haben in der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in zwei Länderspielen gegen Italien einen Sieg gefeiert und eine Niederlage kassiert.

Einen Tag nach dem 0:1 (0:0) in Dortmund kam das Team von Bundestrainer Xavier Reckinger gestern an gleicher Stelle zu einem ungefährdeten 2:0 (2:0)-Erfolg. Die Hamburgerinnen Anne Schröder (5. Minute) und Lisa Altenburg (30.) trafen für die klar überlegene DHB-Auswahl, die bei der am 21. Juli in London beginnenden WM zu den Außenseitern zählt.

Am Samstag hatten die DHB-Damen ihre erste Niederlage überhaupt gegen die Italienerinnen erlitten. Sie kam zustande nach vielen vergebenen Einschussmöglichkeiten, darunter vier Strafecken.