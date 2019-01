Silber für Andrea Zettelmeier

Bei den Internationalen Thüringer Landesmeisterschaften Ü30/Senioren und dem Saalfelder Pokalturnier für Frauen und Männer kamen die Aktiven von der Judo-Abteilung des TSV Tauberbischofsheim wiederum mit guten Ergebnissen zurück.

Mit rund 200 Teilnehmern aus Belgien, Dänemark, Deutschland, den Niederlanden und Tschechien war dieses Turnier in Saalfeld gleich zu Beginn des Jahres sehr gut besucht.

Im Finale gescheitert

Bei den Frauen war seitens der TSV-Judo-Abteilung Nora Hofmann in der Gewichtsklasse bis 63 Kilogramm als erste an der Reihe. Sie erreichte am Ende die Bronzemedaille. Ebenfalls bei den Frauen am Start war Andrea Zettelmeier in der Gewichtsklasse bis 70 Kilogramm. Sie belegte hier den zweiten Platz. Lediglich im Finale unterlag sie Laura Hürdler vom Gastgeberverein. Danach stand sie nochmals auf der Matte, und zwar bei der Ü30. In dieser Altersklasse erreichte sie den fünften Rang.

Bei den Männern war zunächst Christoph Kastl in der Gewichtsklasse über 100 Kilogramm gefordert. Er holte sich die Bronzemedaille wie im vergangenen Jahr. Auch er ging nochmals auf die Matte bei der Ü30. Und auch hier belegte er den Bronzerang. Den entscheidenden Kampf um den dritten Platz holte er sich gegen Silvio Täuscher vom SV Schmölln schon nach 15 Sekunden mit einer Fußfegetechnik. Mit einer weiteren Bronzemedaille ging Andreas Kraft in der Gewichtsklasse bis 100 Kilogramm von der Wettkampfmatte. Er unterlag lediglich im Halbfinale gegen den Turniersieger Daniel Dyhroerg aus Dänemark. Eine Silbermedaille und dreimal Bronze für TSV-Athleten gleich zu Beginn der Saison ist das sehr gute Ergebnis für den TSV. jotef

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 31.01.2019