Silberbarren für den Rekord

Anzeige

Der „5. Harte Mann-Extremlauf findet am Sonntag, 8. April, in Niederstetten statt. Dabei kann jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer feststellen, wie es um die eigene Fitness bestellt ist. Im Angebot sind zwei Strecken. Die eine misst 17,54 Kilometer (mit 194 zu überwindenden Höhenmetern), die andere 32,80 Kilometer (mit 640 zu überwindenden Höhenmetern).

In diesem Jahr ist der Start- und Zielbereich erstmals am alten Sportplatz am Herbstfestgelände. Von dort aus geht es – über beide Distanzen – dann in Richtung Oberstetten.

In Oberstetten (bei Fensterbau Haag) wird der Verpflegungstand für alle Läuferinnen und Läufer bereit stehen, der – von den Läufern der längeren Distanz – vier Mal angelaufen wird. Auf den beiden ausgeschilderten Strecken kann man auch immer wieder einen Ausblick auf das Taubertal genießen.