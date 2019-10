Simone Biles beeindruckt

Stuttgart.Sportlich überstrahlte US-Superstar Simone Biles (Bild) alles bei der Turn-WM in Stuttgart. Die 22 Jährige schnappte sich nicht nur ihr fünftes WM-Gold im Mehrkampf, sie führte ihr Team auch souverän zum Mannschaftstitel. Die Texanerin gewann zudem Gold am Sprung und krönte sich am Sonntag auch zur Königin am Balken und am Boden.

Im Mehrkampf distanzierte die 22 Jahre alte Alleskönnerin die Konkurrenz um Längen und erzielte 58,999 Punkte. Die Silbermedaille schnappte sich die Chinesin Tang Xijing (56,899) vor Angelina Melnikowa (56,399) aus Russland.

Scherbo-Marke geknackt

Mit nun 25 WM-Medaillen ist Olympiasiegerin Biles nicht nur die erfolgreichste Turnerin der Geschichte, sie knackte auch den 23 Jahre alten Allzeit-Rekord des Weißrussen Witali Scherbo, der einst 23 WM-Plaketten sammelte.

Bei den Turnern beeindruckten vor allem die Russen als Team-Weltmeister mit dem herausragenden Mehrkampfsieger Nikita Nagorni und Artur Dalalojan. Gefeiert wurden auch der philippinische Boden-Weltmeister Edriel Carlos Yulo und der Türke Ibrahim Colak an den Ringen. dpa (Bild: dpa)

© Mannheimer Morgen, Montag, 14.10.2019