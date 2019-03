Sind Gebühren der richtige Weg?

Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts hat es grundsätzlich ermöglicht, dass Fußball-Clubs aus der Ersten und Zweiten Liga an den Kosten für Polizeieinsätze bei Hochrisiko-Spielen beteiligt werden können. Hilft diese Entscheidung bei der Lösung des Gewaltproblems?

Pro

Von unserem Redaktionsmitglied Jan Kotulla

Am Ende geht es nur über den Geldbeutel. Die bisherigen Versuche, die Gewalt vor, während und nach Fußballspielen in den Griff zu bekommen sind oft gescheitert. Oder mussten mit hoher Polizeipräsenz buchstäblich teuer erkauft werden. Insofern ist es nur gerecht, dass die auf Gewinnmaximierung ausgerichteten Spielbetriebsgesellschaften sich an den Kosten beteiligen, die ihr Tun verursacht. Die Clubs hätten ja alternativ – zumindest in ihrem Umfeld – mit privaten Unternehmen für Sicherheit sorgen können. Polizisten zu schicken war günstiger – bis jetzt.

Natürlich ist es nur ein Bruchteil der Stadionbesucher, der den Fußball als Ventil für seine Gewalttätigkeit missbraucht. Dass die Allgemeinheit dies jedoch mitfinanzieren muss, ist nicht gerecht. Das Bundesverwaltungsgericht hat der DFL ordentlich Hausaufgaben aufgegeben. Aber auch die Innenminister der Länder müssen jetzt Farbe bekennen und sich zusammenraufen. Es darf auf keinen Fall passieren, dass ein Club für die Polizeieinsätze zahlen muss, der im anderen Bundesland aber nicht – Föderalismus hin oder her. Am besten wäre es, alle Verantwortlichen würden sich zusammensetzen und nach Lösungen für das Gewaltproblem im Fußball suchen. Bei der Formel 1, im Eishockey, Handball oder bei Konzerten kommen auch zigtausende Menschen zusammen, ohne danach zu trachten, dem Nebenmann möglichst schweres Leid zuzufügen.

Kontra

Von unserem Redaktionsmitglied Jürgen Berger

Einige Bundesländer erklärten bereits vor der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts, keine Gebühren erheben zu wollen – und bekräftigten dies auch danach. Allein diese Tatsache zeigt, dass die Beteiligung der Fußball-Clubs an den Kosten für Hochrisiko-Spiele kein passender Lösungsansatz ist, um Gewalt zu verhindern.

Baden-Württemberg, Hessen oder Sachsen wollen weiter auf den Dialog mit den Veranstaltern und den Vereinen setzen. Das ist eine vernünftige Lösung. Durch die unterschiedliche Haltung der Landesregierungen droht in Deutschland ein Flickenteppich.

Das bringt niemanden weiter. Zumal die Diskussion jetzt erst richtig Fahrt aufnimmt. Wer legt denn etwa fest, wie viele Polizisten zu einer Partie müssen? Die Gefahr besteht, dass die Sicherheit – quasi als Dienstleistung des Staats – zu einem Feilschobjekt zwischen Landesregierungen und Clubs verkommt.

Außerdem ist der Fußball nicht der Veranlasser und Verursacher von Gewalt, sondern es sind die unbelehrbaren Krawallmacher, die vom Staat individuell für ihre Taten zur Rechenschaft gezogen werden müssten. Nicht zu vergessen sind die enormen Steuereinnahmen durch den Fußball, allein die 36 Erst- und Zweitligisten zahlen mittlerweile mehr als eine Milliarde an das Finanzamt. Die Kosten für die Polizeieinsätze dürften bei dieser Summe bereits mehrfach gedeckt sein.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 29.03.2019