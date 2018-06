Singen mit Aguilera: Hamilton stärkt den Markenwert

Anzeige

Spielberg (dpa) - Nun singt er auch noch. Nur sprechen will Lewis Hamilton darüber nicht. Zumindest nicht an seinem Arbeitsplatz. «Ich konzentriere mich hier auf das Rennen», sagte der viermalige Formel-1-Weltmeister im Fahrerlager in Spielberg.

Der Mercedes-Pilot bestritt vor dem Großen Preis von Österreich am Sonntag aber auch nicht, dass er auf der neuen CD «Liberation» von US-Popstar Christina Aguilera zu hören ist. Beim Song «Pipe» ist der 33-Jährige nicht nur als Sänger unter dem Pseudonym XNDA vertreten, sondern wird auch als Co-Autor des Lieds genannt.

Etliche Medien in seiner Heimat England hatten über seinen Ausflug ins Musikgeschäft berichtet. Der Hobby-Pianist und -Gitarrist hat immer wieder betont, dass sein Interesse nicht nur dem möglichst schnellen Fahren um eine Rennstrecke gilt. Musik, Mode oder Schauspielerei faszinieren den einzigen Weltstar im Formel-1-Zirkus ebenso. Schon seit längerem verbringt er in seiner Freizeit viel Zeit im Tonstudio und komponiert eigene Stücke.