Skandalnudel der DEL

Die Fans der Krefeld Pinguine müssen in diesen Tagen sehr stark sein. Dass in den sozialen Netzwerken jede Menge Hohn und Spott über dem Club ausgegossen wird, der scheinbar Gefallen daran gefunden hat, sich selbst zu zerfleischen, mögen sie noch verkraften. Viel schwerer ist es jedoch zu verdauen, dass die Zukunft des Traditionsvereins am seidenen Faden hängt.

Bereits in der vergangenen Saison drohte der Konkurs. Dank der neuen Gesellschafter sollten diese Zeiten endlich der Vergangenheit angehören – doch Pustekuchen! Es wurde eher noch schlimmer, die Pinguine kommen nicht zur Ruhe. Und daran sind mitnichten die Journalisten schuld, die Missstände aufzeigen und kritisch nachfragen, sondern die Entscheidungsträger selbst.

In einer Phase, in der die DEL-Konkurrenten um ihre Existenz kämpfen und Lösungen gefunden haben, um eine Saison ohne Zuschauer zu überleben, gibt das Vorgehen der Pinguine Rätsel auf. Drei (!) Tage vor der entscheidenden Gesellschafterversammlung sollen sie vergangene Woche ihre Spieler in der Kabine zusammengetrommelt und das Thema Gehaltsverzicht auf den Tisch gelegt haben. Da stellt sich schon die Frage: Was haben sie bis dahin gemacht? Sind sie davon ausgegangen, dass sich die Corona-Pandemie bis zum Rundenstart in Wohlgefallen auflösen wird?

Gefallen in der Opferrolle

Aus Spielerkreisen drang das Wort „Respektlosigkeit“ an die Öffentlichkeit. Statt Stellung zu beziehen und zu erklären, warum nach und nach Trainer Glen Hanlon sowie einige Profis das Weite suchen, liefert der Club keine Antworten. Stattdessen gefällt er sich in der Opferrolle.

Der Liga können die Geschehnisse in Krefeld nicht egal sein. Auf die Situation der Pinguine angesprochen, äußerte sich DEL-Boss Gernot Tripcke zuletzt äußerst schmallippig. Der Club mag Fans und Öffentlichkeit ja im Dunkeln lassen und wird die Quittung dafür bestimmt bekommen. Die DEL darf aber nicht tatenlos zusehen, sondern muss nachforschen, was da los ist.

