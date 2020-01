Slalom-Ass Straßer scheidet aus

Kitzbühel.Bei den 80. Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel schienen die Hauptrollen im deutschen Team klar verteilt – doch dann kam alles anders. Andreas Sander überzeugte im Super-G mit Platz acht, Romed Baumann (siehe nebenstehenden Text) holte in der Abfahrt Platz sieben. Thomas Dreßen und Josef Ferstl, die schon auf der Streif gewonnen hatten, enttäuschten. Im Slalom war Sebastian Holzmann als 17. der beste Deutsche – und nicht wie erwartet Linus Straßer, der ausschied.

In Bansko bei den Damen kämpfte Viktoria Rebensburg mit der Piste und der Kritik an ihrem Training und erlebte ein Wochenende ohne Top-Ten-Resultat. Kira Weidle holte einen sechsten und einen achten Platz in den Abfahrten. dpa

