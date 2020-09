Slowenisches Märchen wirft Fragen auf

Primoz Roglic ist der Tour-Sieg kaum noch zu nehmen. © dpa

Sassenage.Die TV-Einschaltquoten schießen daheim in die Höhe, den slowenischen Gazetten gehen die Superlative aus. „Dies ist kein Märchen mehr und auch kein Traum, all dies ist Realität. Eine der größten Geschichten passiert derzeit im slowenischen Sport“, schrieb die Tageszeitung „Delo“ nach dem nächsten Doppelerfolg bei der 107. Tour de France. Für das Blatt „Vecer“ ist es ein „Traum-Duell“ zwischen Gelbträger Primoz Roglic und seinem jungen Rivalen Tadej Pogacar.

Das kleine Slowenien, ein Land mit gerade einmal zwei Millionen Einwohnern und einem Faible für Fußball und Wintersport, regiert den Radsport. Wie ist das nur möglich? „Das Ergebnis harter Arbeit“, sagt der 21 Jahre alte Tour-Debütant Pogacar. Nach seinem Triumph am Grand Colombier ist er der jüngste Fahrer seit 86 Jahren mit zwei Tour-Etappensiegen in einem Jahr. In der Gesamtwertung liegt er nur noch 40 Sekunden hinter Roglic. Der Rest ist quasi schon abgehängt.

So begleiten Zweifel den wundersamen Höhenflug der slowenischen Stars. Dass einige Spuren in der Blutdopingaffäre um den Erfurter Sportmediziner Mark S. nach Slowenien führen, ist bekannt. Pogacar und Roglic waren davon bislang aber nicht betroffen. Gleichwohl ist der Ruf von einigen Wegbegleitern nicht astrein. Pogacars Entdecker Andrej Hauptman wurde beispielsweise in seiner aktiven Karriere noch vor dem Tour-Start 2000 ausgeschlossen, weil sein Hämatokritwert über 50 Prozent lag.

Entsprechende Doping-Fragen prallen an dem früheren Skispringer genauso ab wie die wenigen Angriffe seiner Konkurrenten. „Von meiner Seite aus könnt ihr mir vertrauen. Ich habe nichts zu verstecken“, sagte Roglic. Seit der neunten Etappe trägt er das Gelbe Trikot. Das dürfte auch bis Paris so bleiben, sollte ihm sein Landsmann nicht doch noch in die Quere kommen. „Wir kommen aus dem gleichen Land, aber auf dem Rad wollen wir beide gewinnen“, beschreibt Roglic das Verhältnis. dpa

