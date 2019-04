So kann’s weitergehen

Schwäbisch Hall Unicorns - Marburg Mercenaries 52:9

(8:6, 13:3, 7:0, 24:0)

Die Punkte für Schwäbisch Hall erzielten: Rutenbeck (12), Nkembi (8), Clark (6), Robitaille (6), Stadelmayr (8), Gehrke (6) und Feuerherdt (6).

Zuschauer: 1603.

Das nennt man wohl einen Saisonstart nach Maß: Mit 52:9 besiegten die Schwäbisch Hall Unicorns am Samstag die Marburg Mercenaries beim GFL-Season-Opener im Haller Optima Sportpark. Für die Haller ein verdienter, wenn auch etwas zu hoch ausgefallener Sieg. Trotz nasskaltem Wetter fanden am Samstag 1603 Zuschauer in den Haller Optima Sportpark um den GFL-Saisonauftakt 2019 mitzuerleben. Ein knappes Spiel hatte man zwischen den heimischen Unicorns und den Marburg Mercenaries erwartet, doch darin wurde man enttäuscht. Lediglich bis Mitte des zweiten Viertels gestaltete sich die Partie ausgeglichen. Danach zeigten die amtierenden Deutschen Meister, wer Herr im Haus ist, auch wenn das Ergebnis von 52:9 am Ende zu hoch für die gezeigten Leistungen ausfiel.

Noch nicht rund

Denn auch bei den Unicorns lief am Samstag noch lang nicht alles rund. Die Haller Offense brauchte sehr lange, bis sie ihren Rhythmus fand, auch wenn sie gleich mit ihrem ersten Spielzug ein Statement setzte, das deutlicher nicht sein konnte. Der neue Haller Spielmacher Jadrain Clark hatte gerade zum ersten Mal das Feld bei einem Haller Punktspiel betreten und feuerte prompt einen 67-Yard-Pass ab. Als hätte es keine Winterpause gegeben, landete dieser in den Händen von Tyler Rutenbeck, der ihn wie so oft in den letzten drei Jahren zum Touchdown und zur 6:0-Führung verwandelte. Die große Punktausbeute hatten die Unicorns auch einem hellwachen Junior Nkembi zu verdanken. Gleich zweimal gelang es ihm, in den Special Teams Fehler der Marburger auszunutzen. Zunächst war es ein geblockter Extrapunktkick nach dem 6:6-Ausgleich der Hessen, bei dem Nkembi den freien Ball aufnahm und über 85 Yards zum 8:6 für Hall verwertete. Fünf Minuten vor Spielende sollte er dann noch einen Touchdown erzielen, nachdem er einen Fumble des hessischen Kickoff-Returners aufnahmen und über 18 Yards zurücktragen konnte. Halls Head Coach Jordan Neuman sagte nach dem Spiel: „Das Ergebnis erzählt nicht die Geschichte dieses Spiels. Es war eine sehr schwere erste Halbzeit gegen einen physisch starken Gegner. Wir haben uns am Anfang sehr schwer geta, und am Ende haben unsere Special Teams, die uns 14 Punkte gebracht haben, auch eine große Rolle gespielt.“ Alles in allem können die Unicorns mit dem Saisonstart 2019 sehr zufrieden sein. Auch der neue Quarterback Jadrian Clark hat sich gut eingeführt. Obwohl zwei seiner 29 Pässe in den Händen des Gegners landeten, erwarf er 319 Yards Raumgewinn und drei Touchdowns. 34 selbst erlaufene Yards und ein Touchdown per Lauf kommen noch hinzu. axe

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 30.04.2019