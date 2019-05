Die Bestandserhebung des Badischen Sportbundes Nord für das Jahr 2018 hat nach dessen eigenen angaben „einen neuen Rekord zum Vorschein gebracht“: Mit 780 988 Mitgliedern in 2446 Vereinen haben nordbadische Sportvereine so viele Mitglieder wie noch nie.

Mit einem Plus von 7688 Mitgliedern im Vergleich zum Vorjahr konnte der BSB zum ersten Mal die Marke von 780 000 Mitgliedern übertreffen. Im Vergleich zum Vorjahr sei der Anteil der Mädchen und Frauen in den Vereinen um einen Prozentpunkt gestiegen. Dennoch zeige sich nach wie vor, dass der Anteil männlicher Vereinsmitglieder (59 Prozent) höher ist als der der weiblichen (41 Prozent).

Der Rekord an Mitgliedern spiegelt für BSB-Präsident Martin Lenz eine hocherfreuliche Entwicklung des organisierten Sports wider: „Die Zahl von 780 988 Mitgliedern in nordbadischen Vereinen ist ein Indiz dafür, dass es um den Vereinssport aktuell gut bestellt ist.“ Lenz weiter: „Ich freue mich sehr, dass sich dies nun auch in Zahlen belegen lässt. Mit dem diesjährigen Allzeithoch haben wir den Beweis geschaffen, dass der Vereinssport in Nordbaden nach wie vor auf einem aufsteigenden Ast ist!! bsb

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 24.05.2019