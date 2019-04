Sophie Berberich sichert sich bei ihrem Debüt gleich den ersten Platz

Die harte Trainingsarbeit der vergangenen Wochen hat sich aus der Sicht der Grünsfelder Alpha Fighters mehr als ausbezahlt, als die Newcomer sich stark verbessert die Podiumsplätze sicherten. Selbst der Ostersonntag hielt die fünf Kämpferinnen und Kämpfer nicht ab, zur mittlerweile 6. Ausgabe des Interclub Turniers in Reutlingen in zwei Disziplinen zu fahren. Susanne Jäger, Sophie Berberich, Patrick Nöh, Dennis Pass und Anton Bastron stellten sich ihren Gegnern im Oktagon.

Gekämpft wurde im Brazilian Jiu-Jitsu (mit Anzug) und im Luta Livre (das mit kurzer Hose und optional Shirt ausgetragen wird). Hier die Ergebnisse in der Kurzform: Im Jiu-Jitsu bis 70 Kilogramm gewann Patrick Nöh die Silbermedaille im Finale gegen den technisch versierten Luca Langeneck. In der darüber liegenden Klasse bis 76 Kilogramm holte sich Dennis Pass Gold gegen den starken Brasilianer Thiago Castelli. Sophie Berberich und Susanne Jäger holten sich beide die Goldmedaille in ihren Kategorien. Die erst 17-jährige Sophie Berberich startete bei den Erwachsenen und sicherte sich bei ihrem Debüt den ersten Platz.

In der Offenen Klasse ohne Gewichtslimit startete Dennis Pass und holte sich auch hier die Silbermedaille. Im Luta Livre waren die Klassen noch stärker besetzt, aber auch hier holte sich Patrick Nöh stark die Bronzemedaille, als er zuerst Noah Rapp aus Neckarweihingen im Viertelfinale besiegte und im Halbfinale knapp Can Dogan unterlag. Im kleinen Finale traf er auf er Nico Henschele vom F-Kas Kampfsportclub.

Beide Starter in der Klasse bis 76 Kilogramm, Dennis Pass und Anton Bastron, holten sich die ersten Plätze der Division. Stark gewannen sie das Viertelfinale. Im Finale angekommen lieferten sich einen hauchdünnes Ergebnis, das Anton Bastron für sich entschied. Anton Bastron hol te Gold und Dennis Pass also Silber.

In der Absoluten Klasse sah es ähnlich aus: Anton Bastron und Dennis Pass prallten im Finale erneut aufeinander. Wieder war es der erfahrene Bastron, der sich das Gold erkämpfte. af

