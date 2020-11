Souverän zur EM

Deutschlands Trainer Stefan Kuntz gratuliert Amos Pieper (links). © dpa

Braunschweig.Die deutsche U21 hat das EM-Ticket als Gruppensieger gebucht. Die Auswahl von DFB-Trainer Stefan Kuntz gewann am Dienstag zum Abschluss der EM-Qualifikation mit 2:1 (2:1) gegen Wales. Lukas Nmecha (17. Minute/Foulelfmeter) und Jonathan Burkardt (26.) ließen den Vize-Europameister über den Sieg im Geisterspiel in Braunschweig jubeln. 18 Punkte aus acht Spielen lautet die Bilanz, mit der sich der Fußball-Europameister von 2017 die Endrunde im kommenden Jahr in Slowenien und Ungarn sicherte.

„Wir haben uns qualifiziert, wir haben keine Hilfe gebraucht. Das ist für uns und den Jahrgang wichtig. Jetzt haben wir noch vier Monate, wo viel passieren kann“, sagte Kuntz und war mit der Leistung im Großen und Ganzen zufrieden: „Ich fand es nicht ganz so schlecht. Das sind junge Burschen, wir müssen ein bisschen was lernen. Es kann heute fast jeder rausgehen und sagen, dass er einen kleinen Schritt nach vorne gemacht hat.“

Wales beim 2:1 keine große Hürde

Im letzten Spiel vor dem Turnier, das mit der Vorrunde vom 24. bis 31. März beginnt und mit der Finalrunde vom 31. Mai bis 6. Juni endet, bot die deutsche Auswahl die von Kuntz nach dem wackeligen 1:1 im Test gegen Slowenien geforderte Leistungssteigerung. Seine Mannschaft zeigte mehr Tempo, mehr Zug zum Tor, agierte beweglicher als beim Unentschieden fünf Tage zuvor – wenn auch nicht über die gesamte Spielzeit.

Das Team um den neuen A-Nationalspieler Ridle Baku machte es sich unnötig selbst schwer, als es Wales durch das das 1:2 durch Mark Harris (34.) überraschend wieder zurück ins Spiel kommen ließ. Nach der Pause fehlte dann trotz großer Überlegenheit die Durchschlagskraft. dpa

