Souveräner SVA-Sieg in Külsheim

Nahezu klare Spielausgänge gab es am Wochenende in der Bezirksliga Ost. Sieht man einmal von der Partie zwischen Waldangelloch und Rohrbach II ab, so gab es in allen übrigen Spielen durchweg Kantersiege. Einen solchen fuhr auch Tabellenführer SV Adelsheim als Gast des FC Külsheim II ein, der damit seine Führung vor der pausierenden TTG Neckarbischofsheim II verteidigte.

FC Külsheim II -

...

Sie sehen 18% der insgesamt 2268 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 07.04.2009