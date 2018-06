Spanien trennt sich von Lopetegui - Hierro übernimmt

Anzeige

Madrid (dpa) - Nach der Blitz-Trennung von Julen Lopetegui kurz vor dem ersten WM-Spiel musste steht Topfavorit Spanien unverzüglich für Ersatz sorgeng: Der bisherige Sportdirektor Fernando Hierro wird die spanische Fußball-Nationalmannschaft nun betreuen, teilte der spanische Verband mit.

«Wir haben uns dazu gezwungen gesehen, ihn seines Amtes zu entheben», sagte Verbandschef Luis Rubiales bei einer Pressekonferenz am Mittwoch im Team-Quartier in Krasnodar. Real Madrid hatte tags zuvor bekanntgegeben, dass der 51-Jährige zur neuen Saison Chefcoach beim Champions-League-Sieger wird. «Es ist ein harter Schlag, aber wir stehen zusammen, um nach vorne zu schauen», sagte Rubiales wenig überzeugend.

Die Frage, wer nun das Training der Seleccion leite, konnte Rubiales zunächst nicht beantworten: «Wir suchen einen Trainer - von jetzt an», sagte er. Bereits am 15. Juni trifft der Weltmeister von 2010 im so wichtigen ersten Gruppenspiel in Sotschi auf Europameister Portugal. Lopetegui will sich nach Verbandsangaben erst nach seiner Rückkehr nach Spanien zu seinem spektakulären Abgang äußern.