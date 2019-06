Spannendes Rennsport-Wochenende in Schefflenz

Beim MSC-Schefflenz e.V. im ADAC wird am kommenden Wochenende, 15./16. Juni, die ADAC-Motocross-Meisterschaft ausgetragen, Hier kann bei freiem Eintritt Motocross vom Feinsten erlebt werden.

Am Samstag 15. Juni, stehen die Baden-Württembergische ADAC/DMV-Jugend-Motocross-Meisterschaft (BW-Cup-) und der ADAC/DMV-Motocross-Pokal-Open (BW-Pokal) auf dem Programm. Am Sonntag, 16. Juni, wird dann der Baden-Württembergische ADAC-Amateur- Cup (BWAC-Cup) ausgetragen.

Bis zu 300 Fahrer, verteilt in zehn Klassen von 50 bis 450 Kubikzentimeter, werden auf dem Motocross-Parcours des MSC Schefflenz um weitere Meisterschafts-Punkte fighten.

Hier die Klasseneinteilung des BW-Cup/Pokal-Open: Samstag , 15. Juni: Klasse 1 bis 50 ccm, Schüler 6 bis 9 Jahre. – Klasse 2 bis 65 ccm, Schüler 8 bis 12 Jahre. – Klasse 3 bis 85 ccm, Jugend 10 bis 13 Jahre. – Klasse 4 bis 85 ccm, Jugend 14 bis 16 Jahre. – Klasse 5 bis 125 ccm, Junioren 14 bis 21 Jahre. – Klasse BW-Pokal Open, 125 bis 450 ccm, ab 14 Jahre.

Klasseneinteilung des BWAC-Cup: Sonntag 16. Juni: Klasse Hobby. – Klasse Open. – Klasse Senioren. – Klasse Gäste

Mit am Start sind natürlich auch die eingeschriebenen Piloten sowie Piloten mit Tageslizenz des MSC Schefflenz. Sie werden auf ihrer Heimstrecke um wertvolle Punkte kämpfen.

Zeitplan

Samstag, Klasse BW-Cup/Pokal Open: 8 bis 9.30 Uhr freies Training, 9.55 bis 11.25 Uhr Zeittraining, 11.30 bis 12 Uhr erster Wertungslauf, 13 bis 18.10 Uhr jeweils zwei Wertungsläufe der einzelnen Klassen. Anschließend ab 18.45 Uhr Siegerehrung aller Klassen. Sonntag, die Klasse BWAC: Ab 7.30 bis 09.05 Uhr freies Training, 9.25 bis 11 Uhr Zeittraining, 11.15 bis 12 Uhr erster und zweiter Wertungslauf, 13.05 bis 16.30 Uhr jeweils zwei Wertungsläufe der einzelnen Klassen, Ab 17 Uhr die Siegerehrung aller Klassen.

Gestartet werden die Rennen mit der Moto-Cross-Startanlage, bei der bis zu 40 Piloten aufgereiht am Start stehen und jeder natürlich als erster in die erste Kurve einbiegen will. Wer beim Motocross beim Start vorne liegt hat nicht nur den Vorteil der freien Sicht, auch die Siegchancen sind natürlich umso höher. An beiden Renntagen wird faszinierender Motorsport mit spannenden Zweikämpfen beim MSC Schefflenz erwartet. hawa

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 11.06.2019