Spaß und Ehrgeiz sind hier verbunden

Zeitversetzt wurde mit 120 Läufern ein starkes Teilnehmerfeld zum Zehn-Kilometer-Lauf gestartet. Mit Spannung erwarteten die Zuschauer den Ausgang dieses Wettbewerbs, da sich mehrere regional bekannte Spitzenläufer auf der Starterliste befanden. Nach Hälfte der Distanz hatte sich die Spitzengruppe bereits aufgereiht: Vorne weg lief Anthony Hildenbrand vom FC Dörlesberg, der mit der glänzenden Zeit von 33 Minuten und 39 Sekunden den Streckenrekord nur um 11 Sekunden verpasste. Bei den Damen bewies Eleisa Haag, die unter dem SV Würzburg gestartet ist, ihre Klasse und siegte in der Zeit von 38 Minuten und 41 Sekunden mit deutlichem Vorsprung.

Am neuen Elpersheimer Staffelwettbewerb über vier mal drei Kilometer nahmen in diesem Jahr vier Mannschaften teil und bewiesen dabei Teamgeist: Die Mannschaft vom Tria TV Bad Mergentheim zeigte eine außerordentliche Fitness und sicherte sich mit ausgezeichneten 46:28 Minuten die Siegprämie. Verfolgt wurden sie wieder vom Team der Peter Ruppel GmbH, das mit einer sehr guten Laufzeit von 52:05 Minuten als zweiter die Ziellinie überquerte. Den dritten und vierten Platz belegten die beiden Mannschaften von Agovita Weikersheim, die für ihren lobenswerten Einsatz ebenfalls einen Preis erhielten.

Im Fünf-Kilometer-Lauf begab sich die neue Rekordanzahl von 76 Läuferinnen und Läufer auf die anspruchsvolle Strecke. Bei den Männern bezwang hierbei Thomas Tietz von Tria TV Bad Mergentheim seine Kontrahenten und siegte mit einer Laufzeit von 16 Minuten und 43 Sekunden. Bei den Damen eroberte sich Susan Langner von Tria TV Bad Mergentheim in der Zeit von 21 Minuten und 36 Sekunden den ersten Platz.

Beim Fünf-Kilometer-Jugendlauf nahmen zwölf Nachwuchsläufer teil. Bei den Jungs holte sich Lorenz Decker vom Ausrichter SV Elpersheim den Siegerplatz mit der schnellsten Zeit von 19:56. Bei den Mädchen holte sich Pia Blank von der Feuerwehr Löffelstelzen den Siegerpreis mit 26:48.

Am Drei-Kilometer-Lauf nahmen insgesamt 29 Jungen und Mädchen teil. Den ersten Platz bei den Jungen sicherte sich dabei Nico Schmieg vom FC Igersheim mit einer glänzenden Laufzeit von 11:23. Den zweiten Plätze belegte Adrian Dürr vom SV Elpersheim (12:01) vor David Kohler vom TSV Assamstadt (12:27).

Beim Schülerlauf über 1,5 km ließen sich 91 Mädchen und Jungen zum Wettlauf hinreißen. Bei den Buben lief Luca Braun vom TSV Markelsheim in 5:35 Minuten als erster über die Ziellinie. Bei den Mädchen erwies sich Marie Brand vom FC Igersheim mit 5:48 Minuten zu wiederholten Male als schnellste Läuferin, gefolgt von Alea Menikheim vom FC Igersheim (6:05) und Hellen Kohlschreiber vom TV Niederstetten (6:08). Beim Bambini-Lauf über 500 m gingen insgesamt 80 Kinder an den Start und zeigten sich als willenstarke Läufer. Unter großem Beifall erreichten alle das Ziel und eine Urkunde mit Belohnung.

Nach Abschluss der Laufwettbewerbe und Siegerehrungen verblieb bei den Teilnehmern, Zuschauern und Organisatoren der Eindruck einer gelungenen, familiären Veranstaltung. Vor allen Dingen die gemeinsame Freude am Laufen bei Jung und Alt war überall zu spüren. Dabei hatte in diesem Jahr die Gemeinschaftsschule Weikersheim mit der stattlichen Anzahl von 35 Läufern die größte Gruppe gestellt, was als Belohnung einen reichhaltig bestückten Geschenkkorb ergab. Auf dem zweiten Platz landete der TSV Weikersheim mit 31 Sportlern gefolgt vom TSV Assamstadt mit 29.

Der 16.Elpersheimer Pfingstlauf um den „EnergieZentrum-Cup“ war der Start zur Serie der „Laufgemeinschaft Tauberfranken“. Die weiteren Veranstaltungen der Laufserie sind der 16. Assamstadter Volkslauf um den Ansmann-Cup am 23. Juni, der 16. Hakro-Stadtlauf in Schrozberg am 14. Juli, der achte Umpfertallauf in Unterschüpf am 25. August und der 24. Niederstettener Herbstfestlauf am 22. September. Im Anschluss an diesen Lauf finden die Preisübergabe und die Verlosung der Reisegutscheine statt. Für weitere Informationen ist eine eigene Homepage unter www.laufgemeinschaft-tauberfranken.de eingerichtet.

