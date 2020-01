Spendenaktion für Waldbrand-Opfer

Melbourne.Die Organisatoren des am Freitag in Australien beginnenden ATP-Tennisturniers wollen für jedes geschlagene Ass mehr als 62 Euro für Opfer der Waldbrände in Australien spenden. Man erwarte mehr als 1500 Asse und damit mehr als 90 000 Euro, teilten die Organisatoren des ATP Cups mit.

Zuvor hatte auch der Turnierdirektor des ersten Grand-Slam-Tennisturniers des Jahres Spendenaktionen für die Opfer der Waldbrände angekündigt. Man wolle bei dem in rund zweieinhalb Wochen beginnenden Australien Open und weiteren Turnieren Geld sammeln, twitterte Craig Tiley. Der Australier Nick Kyrgios kündigte ebenfalls an, für jedes geschlagene Ass diesen Sommer 125 Euro zu spenden. Landsmann Alex de Minaur erhöhte den Betrag auf mehr als 150 Euro. dpa

