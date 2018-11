Spiele bis einen Tag vor Weihnachten

Frankfurt.Champions-League-Teilnehmer 1899 Hoffenheim und Bayern München eröffnen am 18. Januar die Bundesliga-Rückrunde. Das Spiel wird live im ZDF gezeigt. Das geht aus der Ansetzung für die Spieltage 15 bis 21 hervor, die die Deutsche Fußball Liga (DFL) veröffentlichte. Schon in der Hinrunde war das Duell die erste Partie, weil der deutsche Meister traditionell die neue Spielzeit eröffnet. Auf ein Livespiel im Free-TV dürfen sich auch Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach freuen. Die Begegnung zum Auftakt des 17. Spieltags wird am 21. Dezember (20.30 Uhr) im ZDF gezeigt.

Die Bundesliga spielt dieses Jahr bis einen Tag vor Weihnachten und bestreitet vor dem Fest sogar noch eine Englische Woche. Besonders hart trifft es in dieser Hinsicht Hoffenheim und Mainz: Das Duell der beiden Clubs wird am 23. Dezember um 18 Uhr angepfiffen. dpa

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 08.11.2018