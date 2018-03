Spieltag in Berlin – und 12 000 Fans sind dabei

Anzeige

Berlin.Darts boomt in Deutschland nicht nur vor dem Fernseher. Angeführt von Weltmeister Rob Cross (Bild) und dem Weltranglisten-Ersten Michael van Gerwen tritt am Donnerstagabend (20 Uhr) die Elite der professionellen Pfeile-Werfer in Berlin an. Erstmals findet in Deutschland ein Spieltag der Premier League statt. Das ist nach der Weltmeisterschaft der wichtigste Wettbewerb im Kalender der PDC (Professional Darts Corporation).

„Ich freue mich auf die Premier League in Berlin“, sagte der Schotte Peter Wright vor dem 4. Spieltag in der Arena am Ostbahnhof. Mit 12 000 Besuchern wird die Halle ausverkauft sein. Wright ist mit seinem Irokesenschnitt und den bunten Haaren der Publikums-Liebling auf der Tour der Darts-Stars. Er begrüßt die Entscheidung der PDC, einen Spieltag in der deutschen Hauptstadt austragen zu lassen. „Jedes Jahr werden in Deutschland die Events bei der European Tour größer und wir gehen in größere Hallen.“

„Der Markt expoldiert“

„Der Markt in Deutschland explodiert. Wir wären verrückt, wenn wir das nicht machen würden“, erklärte PDC-Chef Barry Hearn die Entscheidung, gleich mehrere Top-Turniere nach Deutschland zu holen. Nach dem Spieltag in der Premier League findet am 25. Mai in der Schalke-Arena in Gelsenkirchen das German Darts Masters statt.