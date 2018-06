Spielwiese Menschenrechte

Anzeige

Moskau.In Russland steuert die von der Regierung ausgerufene Dekade des Sports auf ihren Höhepunkt zu. Schon vor der am Donnerstag beginnenden Fußball-WM fanden dutzende internationale Ereignisse statt: die Olympischen Winterspiele 2014 in Sotschi oder die Weltmeisterschaften im Biathlon 2011, in der Leichtathletik 2013 und im Schwimmen 2015. Im Sport konnte sich Wladimir Putin als Staatsmann in Szene setzen – während zur gleichen Zeit russische Kräfte in die Ostukraine vordrangen oder für den syrischen Kriegsverbrecher Assad kämpften. Die emotionalen Bilder des Sports helfen Russland bei der Identitätssuche, in einem riesigen Land, das mit seinen hundert ethischen Gruppen noch immer keine gemeinsame Erzählung kennt.

In Deutschland gilt die Zivilgesellschaft als Partnerin des Rechtstaates, in Russland wird sie als Gegenbewegung betrachtet. Im Kreml besteht seit Jahren die Sorge vor dem Machtverlust, bestärkt durch Revolutionen in Georgien, in der Ukraine oder in der Arabischen Welt. Die Konsequenz: mehr Repression. In den Jahren 2014, 2015 und 2016 wurden jeweils um die 1000 Menschen wegen „staatsfeindlicher Aktionen“ festgesetzt – 2017 waren es rund 4000 Menschen. Auch mit der Begründung, man müsse sich vor der „wachsenden Bedrohung des Terrorismus schützen“.

Oppositionelle festgesetzt

So wie vor dem Confederations Cup 2017 ist es nun auch vor der Weltmeisterschaft: Die Regierung schränkt die Versammlungsfreiheit ein, Oppositionelle wie Alexei Nawalny werden vorübergehend festgenommen. Jede Zusammenkunft von größeren Gruppen zieht Aufmerksamkeit auf sich. Einem kritischen Journalisten wie dem ARD-Dopingexperten Hajo Seppelt sollte zunächst die Einreise verweigert werden.