Sponsor verlängert Vertrag vorzeitig

Wenn das kein ausgezeichnetes Startsignal für das Jahr 2019 ist: Premium-Sponsor Kresinsky hat seinen Vertrag beim FC Würzburger Kickers vorzeitig und langfristig verlängert! Mindestens bis zum 30. Juni 2022 werden die Experten für Brillen, Kontaktlinsen und Hörgeräte bei den Rothosen auf der Bande in der Flyeralarm Arena oder auch mit einem Banner am Sportpark Sieboldshöhe zu sehen sein.

„Wir stehen zu 100 Prozent hinter dem, was bei den Kickers passiert und gehen den Würzburger Weg mit. Dabei hoffen wir, dass uns viele Unternehmen folgen und wir mit unserer langfristigen Verlängerung nur den Anfang gemacht haben“, sagen die beiden Geschäftsführer Alexander Schmitt-Lieb und Andreas Schmitt-Lieb unisono.

Den beiden Brüdern, die den Fc Würzburger Kickers bereits seit 2012 unterstützen, liegen neben den Profis des Würzburger Drittliga-Aushängeschilds auch die Nachwuchskicker des FC am Herzen: „Wenn man sieht, was in der Jugendarbeit in den vergangenen Jahren geleistet wurde, ist das aller Ehren wert. Alleine am Sportpark Sieboldshöhe ist unglaublich viel entstanden.“

„Wir freuen uns sehr über dieses klare und langfristige Treuebekenntnis. Unsere Partnerschaft mit Alex und Andy ist von größtem Vertrauen geprägt – und beide Seiten wissen, dass sie sich darauf verlassen können, dass dies auch in Zukunft so sein wird“, betont FWK-Vorstandsvorsitzender Daniel Sauer nach dieser Zusage. pati

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 09.01.2019