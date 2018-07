Sportarten wollen vor allem mehr Präsenz

Anzeige

Berlin/Glasgow.Ein neuer Multi-Event soll vom 2. bis 12. August die Sport-Fans in seinen Bann ziehen. Die European Championships in Glasgow und Berlin gelten als Klein-Olympia des Kontinents und stellen ein Projekt da, wie Europameisterschaften in sieben Sportarten und 13 verschiedenen Disziplinen zeitgleich unter einen Hut gebracht werden können.

Was sind die European Championships?

Im Prinzip ist es eine Bündelung von sieben Europameisterschaften in den Sportarten Leichtathletik, Schwimmen, Turnen, Radsport, Triathlon, Rudern und Golf innerhalb von elf Tagen. Nur die Leichtathletik-Europameisterschaft findet im Berliner Olympiastadion statt, alle anderen Titelkämpfe in Glasgow und Umgebung. Insgesamt kämpfen vom 2. bis 12. August über 4500 Sportlerinnen und Sportler aus 52 Nationen in beiden Städten um 188 Medaillensätze.

Was sind die Gründe, ein solches Format zu starten?

Die Europameisterschaften in den traditionellen olympischen Sporarten haben eine lange Tradition. Wegen der immer stärkeren Dominanz des Fußballs im TV sollen die European Championships nun dazu beitragen, das Interesse an den einzelnen Sportarten wieder zu erhöhen. „Wir wollen einen Sportanlass schaffen, der die Europameister aufwertet und den die Zuschauer unbedingt in den Medien und vor Ort verfolgen wollen“, sagt der Geschäftsführer der European Championships, Marc Jörg (Schweiz). „Das Ganze ist größer als die Summe der Teile.“