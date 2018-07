Sportdirektor Rangnick übernimmt Traineramt bei RB Leipzig

Anzeige

Leipzig (dpa) - Sportdirektor Ralf Rangnick kehrt für eine Saison wieder auf die Trainerbank von Fußball-Bundesligist RB Leipzig zurück, gab der Verein am Montag vor dem Trainingsauftakt auf einer Pressekonferenz bekannt.

Zuerst hatten die «Bild»-Zeitung und die «Leipziger Volkszeitung» darüber berichtet. Der Amerikaner Jesse Marsch wird als Assistent in Rangnicks Trainerstab fungieren.

Der 60-Jährige Rangnick tritt damit die Nachfolge des Österreichers Ralph Hasenhüttl an, von dem sich der Club am 16. Mai getrennt hatte. «Das ist die sinnvollste Entscheidung», sagte Vorstandschef Oliver Mintzlaff auf einer Pressekonferenz am Montag und fügte hinzu: «Wir sehen das nicht als Übergangsjahr. Wir wollen den erfolgreichen Weg fortsetzen.»