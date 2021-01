Sportler gehen „Wagnis“ ein

Athletensprecher Max Hartung fürchtet auf dem Weg zu den Olympischen Spielen im Sommer in Tokio mehr Infektionen unter Sportlerinnen und Sportlern mit dem Coronavirus. „Es werden nun überall auf der Welt Wettbewerbe abgehalten, die mit Blick auf den Corona-Schutz wohl nicht mit der Effizienz und dem organisatorischen Geschick ausgerichtet werden, wie man es den Organisatoren von Tokio zutraut“, sagte der 31 Jahre alte Säbelfechter in einem Interview. Um sich vorzubereiten oder zu qualifizieren, müssten die Sportler nun reisen und „das Wagnis eingehen, sich möglicherweise anzustecken“, sagte Hartung. „Ich mache mir mehr Sorgen um Infektionen unter Sportlern bei den Quali-Wettkämpfen, die jetzt anstehen.“ Es stünden schwere Entscheidungen für viele Sportler an. Eine bevorzugte Behandlung bei den Impfungen gegen das Virus fordert auch Hartung nicht, nachdem sich bereits der Präsident des DOSB, Alfons Hörmann, diesbezüglich klar positioniert hatte: „Ich habe bisher keinen Sportler gehört, der schreit: Ich bin jetzt dran.“ dpa

