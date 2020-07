Sportlich und menschlich weiterentwickeln

Während seine Freunde und Klassenkameraden die coronabedingte Schulschließung zum Füße hochlegen und Entspannen genutzt haben, hat Pierre Ederer fleißig und diszipliniert seinen Trainingsplan abgearbeitet. Für den frisch gebackenen 16-jährigen Judoka steht nach den Sommerferien der nächste Schritt auf der Karriereleiter bevor: Er wechselt ins Sportinternat des Olympiastützpunktes Heidelberg.

Anfänge in Tauberbischofsheim

Den japanischen Kampfsport betreibt der Hardheimer seit gerade einmal drei Jahren – und er war dabei schnell recht erfolgreich. „Bereits nach wenigen Wettkämpfen wurde ich nordbadischer Meister“, erklärt Pierre Ederer im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten.

Mit dem Judo begonnen hat er beim TSV Tauberbischofsheim. Sein bisher größter Erfolg ist der zweite Platz bei den Süddeutschen Meisterschaften. Bei den darauffolgenden Deutschen Meisterschaften wurde der Hardheimer Neunter – ein Ergebnis, mit dem er allerdings dann doch nicht ganz zufrieden war.

Schon nach dem Gewinn der Badischen Meisterschaft kamen die Landestrainer auf den jungen Sportler zu. Die Anfrage, ob er Interesse hätte, sportlich höhere Ziele zu verfolgen, kam dann nach einem zweiwöchigen Trainingslager in Kroatien.

Nun ist es soweit: Der 16-Jährige wird zum Ende der Sommerferien nach Heidelberg in ein Sportinternat umziehen und dort an einer Partnerschule seinen Realschulabschluss ablegen. „Auf dem Sportinternat kann man alle Schulabschlüsse bis zum Abitur machen“, sagt Pierre Ederer – und das ist auch sein Ziel. Sein Traum ist es nämlich, bei der Polizei zu studieren.

Zwar nimmt der Sport einen großen Teil des Schulalltags ein, dennoch müssen natürlich auch die schulischen Leistungen stimmen. „Im Internat stehen Nachhilfelehrer zur Verfügung, falls ich diese bräuchte. Außerdem haben wir eine tägliche Lernzeit nach dem Mittagessen. Da müssen wir etwas für die Schule machen.“

Neben Judo hat der Hardheimer noch eine zweite sportliche Leidenschaft: Handball. Dieser Ballsportart wird er auch in Heidelberg nachgehen. „In Absprache mit meinem Trainer darf ich dort bei einer Mannschaft mittrainieren, und – wenn ich Zeit habe – auch beim TV Hardheim mitspielen“, erzählt Ederer.

Im Judo hat Ederer inzwischen den Sprung in den D1-Kader geschafft. Der trainiert am Bundesstützpunkt in Sindelfingen. Er gehört damit zu den besten Judokas in Baden-Württemberg.

Große Belastung

Derzeit bedeutet das Training in Sindelfingen und Heidelberg auch eine große Belastung für die Familie. Da der Hardheimer noch nicht volljährig ist, müssen ihn seine Eltern immer zu den Trainings fahren – und das fast täglich. „Wenn ich nach der Mittagsschule nach Hause gekommen bin, habe ich mich meist direkt umgezogen, mit etwas zum Essen eingepackt und dann sind wir sofort zum Training losgefahren.“ Hausaufgaben gemacht und für Klassenarbeiten gelernt hat er dann häufig während der Autofahrten.

Diese Belastung fällt mit dem Umzug nach Heidelberg nun weg, doch einfach wird dieser Schritt sowohl für den Jugendlichen als auch für die Familie nicht. „Meine Eltern stehen voll und ganz hinter mir und meinen Entscheidungen“, so Ederer. Freunde hätten jedoch anfangs Zweifel geäußert: „Einige haben gesagt: ,Pierre, bist du dir sicher, dass das richtig ist?’ oder ,Du wirfst doch deine Jugend weg’. Inzwischen freuen sich aber alle mit mir.“

Dass Pierre Ederer von seiner Entscheidung überzeugt ist, merkt man auch, wenn er über seine Sportart spricht. Dann gerät er regelrecht ins Schwärmen: „Es geht beim Judo nicht ums Verletzen. Man nutzt den Angriff des Gegners aus, um ihn zu Fall zu bringen“, sagt er.

„Mussten ihn noch nie zwingen“

Der Tatsache, dass der Realschüler voll und ganz im Judo aufgeht („Es erfüllt mich“), stimmt auch seine Mutter Natalie zu: „Wir mussten ihn noch nie zwingen, ins Training zu gehen. Auch während der Corona-Pause hat er seinen individuellen Trainingsplan diszipliniert befolgt und abgearbeitet.“

Mit diesem Schritt auf der Karriereleiter sieht er nicht nur sportlich eine Chance: „Ich will mich sowohl sportlich als auch menschlich weiterentwickeln.“

Derzeit kämpft Ederer in der U18. In dieser Altersklasse wird er nun auch erste internationale Wettkampferfahrung sammeln. Der Sportler erläutert: „In der U21 sollen dann erste Platzierungen bei Wettkämpfen erreicht werden – und im Erwachsenenbereich ist das Ziel natürlich irgendwann Olympia.“

„Mein bisheriger Höhepunkt war, als mein Name bei einem Wettkampf ausgerufen wurde. Da hieß es plötzlich: ,Pierre Ederer from Germany’“, sagt der 16-Jährige mit einem Grinsen im Gesicht. Der junge Sportler ist auf einem guten Weg, dass weitere solche Höhepunkte folgen werden. Und vielleicht dröhnt ja bald „Pierre Ederer from Germany“ bei einem olympischen Wettkampf aus den Lautsprecherboxen.

