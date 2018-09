Sportnation Russland vor Begnadigung

Moskau.Nach drei Jahren Verbannung wegen des Doping-Skandals hofft Russland auf eine Rückkehr als gleichberechtigtes Mitglied der Weltfamilie des Sports. Der entscheidende Schritt: Die Welt-Anti-Doping-Agentur Wada muss der russischen Agentur Rusada wieder die Akkreditierung erteilen.

Darüber entscheidet die Wada-Führung am Donnerstag auf den Seychellen. Und wenn es nach der bekanntgewordenen Beschlussvorlage geht, wird Russland wieder aufgenommen – auch wenn viele westliche Anti-Doping-Agenturen protestieren. „Die Albtraumjahre sind vorbei“, freute sich die Zeitung „Sport-Express“ schon.

Für die Sportnation Russland sind die vergangenen drei Jahre ein Horror gewesen. Im November 2015 hatte die WADA die Rusada und den russischen Leichtathletikverband suspendiert. Die Folge: Nur eine Rumpfmannschaft bei den Sommerspielen 2016 in Rio de Janeiro; Russen ohne Flagge und Hymne bei den Winterspielen 2018 in Pyeongchang in Südkorea; ein nachträglicher Schatten über dem Medaillenregen bei den Winterspielen 2014 in Sotschi. Geplatzte Titelträume, Absagen internationaler Wettbewerbe in Russland. Dabei stellte die russische Führung bis hinauf zu Präsident Wladimir Putin Doping immer als Vergehen einzelner Sportler oder Trainer dar. Ein System, gar mit staatlicher Beteiligung? Nein. Alles nur eine böswillige westliche Intrige, um Russland zu schaden.

Auch jetzt noch bleibt Moskau unter der Maßgabe, die Verwicklung des Sportministeriums einzugestehen. „Die Russische Föderation hat die Entscheidungen der IOC-Exekutive voll akzeptiert, die auf den Ergebnissen des Schmid-Berichts beruhen“ – so verklausuliert schrieb Sportminister Pawel Kolobkow im September an die Wada.

Unter dem ehemaligen Schweizer Präsidenten Samuel Schmid war eine Kommission des IOC den Dopingspuren bis ins Ministerium nachgegangen. Genauer als diese Worte Kolobkows fällt Moskaus Eingeständnis nicht aus. Doch wenn das schon für die Wiederaufnahme reiche, warum habe man damit drei Jahre gewartet, fragte „Sport-Express“ kritisch. Trotzdem hat sich in den Jahren einiges in Russland geändert. Witali Mutko, mit dessen Namen die Manipulationen verbunden sind, wurde aus der Sportpolitik verdrängt, die Rusada ist reformiert worden, sie ist nun unabhängiger vom Ministerium wie vom Nationalen Olympischen Komitee.

Doch hat sich in der Praxis des Sports in Russland etwas geändert? Bei der Fußball-WM wurde die hohe Laufleistung der russischen Mannschaft misstrauisch beäugt. Dopingtests zeigten aber nichts Auffälliges. Im Januar tauchten Kontrolleure der Rusada unangemeldet bei einer sibirischen Hallenmeisterschaft in Irkutsk auf. 36 und Sportler meldeten sich daraufhin krank oder traten nicht mehr zum Wettkampf an. dpa

