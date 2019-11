Sportpyramide für Franzi van Almsick

Berlin/Heidelberg.Die ehemalige Weltklasseschwimmerin Franziska van Almsick (Bild) ist mit der Goldenen Sportpyramide für ihr Lebenswerk ausgezeichnet worden. Sie wurde zudem in die „Hall of Fame des deutschen Sports“ aufgenommen.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) ehrte van Almsick in seiner Laudatio sowohl für ihre sportlichen Leistungen als auch für ihr gesellschaftliches Engagement: „Sie sind eines der größten Idole der deutschen Sportgeschichte.“

Die 41-Jährige nutzte die Verleihung für einen Appell: Sie wünsche sich, dass Fairplay und Miteinander wieder mehr in den Mittelpunkt rückten – „im Sport und der Gesellschaft“. Die in Heidelberg lebende van Almsick kündigte an, das Preisgeld in Höhe von 25 000 Euro zu verdreifachen, um damit unter anderem Athleten auf dem Weg zu Olympia zu unterstützen.

Die Berlinerin gewann zehn Olympia-Medaillen sowie zwei WM- und 18 EM-Titel. Heute setzt sich die zweifache Mutter unter anderem mit ihrer eigenen Stiftung dafür ein, dass Grundschüler das Schwimmen lernen. dpa (Bild: dpa)

