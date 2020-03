Sportwelt droht Termin-Chaos

Stuttgar.Fast alle großen Sport-Events dieses Sommers sind aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus bereits abgesagt oder verschoben worden. Wann sie nachgeholt werden sollen, ist wie im Fall von Olympia aktuell noch offen.

Fest steht: Die Planer stehen vor einer außergewöhnlichen Herausforderung. Denn niemand weiß, wie lange die Corona-Pandemie andauert. Ein Überblick über die Lage bei den wichtigsten Sportereignissen:

Olympische Sommerspiele

Klar ist seit Dienstag: Die 32. Sommerspiele werden auf das nächste Jahr verlegt. Wann genau das Mega-Event in Tokio nun stattfinden soll, ist aber noch vollkommen unklar. Für die Terminfindung will das Internationale Olympische Komitee um den deutschen Präsidenten Thomas Bach nun schnell in die Abstimmung mit den internationalen Sportfachverbänden gehen. Die Olympischen Spiele sollen nämlich spätestens im Sommer 2021 nachgeholt werden.

Fußball-Europameisterschaft

Die Organisatoren der Fußball-Europameisterschaft sind denen der Olympischen Spielen schon einen Schritt voraus – sie haben schon einen konkreten Nachholtermin. Das Turnier soll vom 11. Juni bis 11. Juli 2021 ausgetragen werden. In diesen Zeitraum werden die Olympische Spiele also schon mal nicht stattfinden. Nach wie vor soll die Meisterschaft in mehreren Ländern in ganz Europa ausgetragen werden.

Fußball-Europapokal

Auch hier bleibt vieles unklar. Die Uefa hatte jüngst die ursprünglich Ende Mai geplanten Endspiele in der Champions League und der Europa League auf zunächst unbestimmte Zeit verschoben. Das Finale in der Königsklasse sollte ursprünglich am 30. Mai in Istanbul steigen, das Endspiel in der Europa League am 27. Mai in Danzig. Von der Verlegung ist auch die Champions League der Frauen betroffen, wo der Sieger am 24. Mai in Wien ermittelt werden sollte.

Fußball-Bundesliga

Mindestens noch bis zum 30. April wird auch in der Bundesliga der Ball auf Empfehlung der Deutschen Fußball Liga ( ruhen. Auf ihrer Mitgliederversammlung am 31. März sollen die 36 Proficlubs diese Empfehlung beschließen. Die Zustimmung gilt als sicher, der Vorschlag genießt eine breite Unterstützung.

Handball-Bundesliga

Der Spielbetrieb in der Handball-Bundesliga ruht weiter, vorerst bis mindestens Ende April. Die Verantwortlichen haben aber weiter die Hoffnung, die Saison noch zu Ende zu spielen. Ob das funktioniert, wird spätestens Mitte Mai entschieden.

Formel 1

Bis einschließlich 7. Juni (Großer Preis von Aserbaidschan) sind alle Rennen gestrichen. Wie es danach weitergeht, ist ebenfalls noch vollkommen unklar.

Eishockey-Weltmeisterschaft

Die Weltmeisterschaft in der Schweiz vom 8. bis 24. Mai wurde ersatzlos gestrichen.

Leichtathletik-EM

Die für 25. bis 30. August geplante nacholympische Veranstaltung ist noch nicht abgesagt. Der Weltverband hofft darauf, dass irgendwann in diesem Jahr Athleten noch Wettkämpfe bestreiten können, möglicherweise bei Ein-Tages-Meetings in einer verspäteten Freiluft-Saison.

Basketball-Bundesliga

Ähnlich ist es auch in der Basketball-Bundesliga. Bis zum 30. April setzt der Spielbetrieb zunächst aus. Nach etwa dreistündigen Beratungen entschieden sich die Verantwortlichen erst am Mittwoch noch einmal gegen einen Abbruch der Saison, wie ihn die Deutsche Eishockey Liga vor kurzem beschlossen hatte.

US–Profiligen

Alle großen US-Profligen haben den Spielbetrieb vorerst eingestellt. Wann es weitergehen soll, ist noch offen.

Tennis

Die French Open wurden bereits verschoben und sollen nun vom 20. September bis 4. Oktober ausgetragen werden. Was mit Wimbledon passiert, ist noch offen. Dass der Grand-Slam-Klassiker in London wie geplant vom 29. Juni bis 12. Juli stattfinden kann, gilt angesichts jedoch ebenfalls als unwahrscheinlich.

Giro d’Italia

Die zweitgrößte Rundfahrt der Welt durch das vom Coronavirus gebeutelte Italien ist wie alle Frühjahrsklassiker abgesagt worden. Ob die Rennen nachgeholt werden, ist noch offen. dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 27.03.2020