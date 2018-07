Springreiter jubeln beim CHIO

Anzeige

Aachen.Die Jungen Wilden haben mit der deutschen Springreiter-Nationalmannschaft den CHIO-Hattrick gefeiert. Mit zwei Debütantinnen gewann die Gastgeber-Equipe gestern Abend den traditionsreichen Nationenpreis in Aachen. Die Mannschaft von Bundestrainer Otto Becker setzte sich nach den Erfolgen in den beiden Vorjahren erneut durch und sicherten sich den Sieg vor Irland und den Niederlanden. Begeistert nach ihrer Premiere vor 40 000 Zuschauern war die 24 Jahre alte Laura Klaphake. „Vor so einer Kulisse, das war der Wahnsinn.“

Am Nachmittag hatte es ein ungewohntes Desaster für Isabell Werth gegeben, doch die beste Dressurreiterin der Welt suchte nicht nach Ausreden. „Das war nix“, kommentierte die 48-Jährige. Aufgrund der enttäuschenden Vorstellung von Werth liegen die deutschen Dressurreiterinnen beim CHIO in Aachen nach der ersten Teilprüfung des Nationenpreises nur auf Platz zwei. dpa