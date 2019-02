Sprung in den Favoritenkreis

Willingen.Mit glänzenden Augen genoss Karl Geiger seinen „ganz speziellen Moment“ von Willingen, Markus Eisenbichler beklatschte tags darauf freudig seinen Flug auf das Podest. Die DSV-Adler haben vor der Traumkulisse von 23 500 euphorischen Zuschauern auf der Mühlenkopfschanze Schwung für die Nordische Ski-WM in Seefeld aufgenommen. Am Samstag hatte sich Geiger seinen zweiten Weltcup-Sieg im Einzel ersprungen und sich so auf Anhieb in die Riege der Favoriten für die WM katapultiert. „Super, fantastisch. Dieser Sieg tut uns gut“, frohlockte auch der scheidende Bundestrainer Werner Schuster nach Geigers Fabelflug auf 150,5 Meter.

Am Sonntag konnten Geiger und die weiteren DSV-Adler den Sieg bei frühlingshaftem Wetter und bis zu 14 Grad zwar nicht wiederholen, das positive Gefühl für die Titelkämpfe in Tirol bleibt aber. „Ich habe das sehr genossen. Der Tag hat mir sehr viel Kraft und Energie gegeben“, sagte Geiger, der beim zweiten Einzel nach Sprüngen auf 137,5 und 138,5 Meter Sechster wurde.

Dafür glänzte am Sonntag nun Eisenbichler, der 140 und 141,5 Meter sprang und sich überraschend im zweiten Durchgang noch auf Platz zwei verbesserte. Am Samstag hatte er noch Rang 36 belegt. Richard Freitag komplettierte das starke Teamergebnis mit Rang vier, ihm fehlten nur 22 Zentimeter auf seinen ersten Podestplatz in diesem Winter.

Den üppigen Scheck über 25 000 Euro für den Sieger der Wettkampfserie von „Willingen Five“ sicherte sich Vierschanzentournee-Triumphator Ryoyu Kobayashi, der am Sonntag nicht zu schlagen war. Mit Flügen auf 146 und 144 Meter distanzierte der Japaner vor 20 200 Zuschauern die komplette Konkurrenz und bejubelte seinen elften Saisonsieg. Dritter hinter Kobayashi und Eisenbichler wurde Piotr Zyla aus Polen.

Leistungstief beendet

Für das Gefühl seines zweiten Triumphs nach Engelberg konnte Geiger auch den verlorenen Scheck verschmerzen. „Es war großartig. Ich war entschlossen, ich habe es durchgezogen. Auf einmal ist es geflogen“, rief der geschaffte und gerührte Geiger am Samstag nach Platz eins, stolz sang er auf der höchsten Podeststufe die deutsche Hymne mit.

Zwischen Sieg eins im Dezember und dem zweiten nun Mitte Februar lag ein richtiges Leistungstief, das Geiger zunehmend frustrierte. „Es ist wie bei einem Hochspringer, der mal 2,40 hochspringt und dann immer 2,40 springen will. An manchen Tagen muss man halt auch mal mit 2,32 zufrieden sein. Karl wollte jeden Tag 2,40 springen“, sagte dazu Trainer Schuster, der nun auf mehr Konstanz auf Top-Level hofft.

Der Coach, der nach diesem Winter als deutscher Bundestrainer aufhört, schwor seine Jungs mit einem Appell für die wichtigsten Wochen des Jahres in Tirol ein. „Die Saison ist jetzt schon nicht schlecht. Wir sind nach wie vor die Zweitbesten hinter den Polen. Wir halten bisher super zusammen und ich hoffe, dass wir es bis zum letzten Tag professionell durchhalten“, sagte der Kleinwalsertaler. Ein WM-Titel unweit seiner Heimat in Tirol wäre für Schuster der perfekte Abschied. dpa

Montag, 18.02.2019