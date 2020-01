Sprungbrett für Talente

Lausanne.Die dritten Olympischen Jugend-Winterspiele in Lausanne sind vom schweren Unfall einer Eiskunstläuferin bei den Proben für die Eröffnungsfeier überschattet worden. IOC-Präsident Thomas Bach konnte wenige Stunden vor Beginn der Zeremonie immerhin Entwarnung geben. Der Gesundheitszustand der 35-jährigen in Deutschland lebenden Russin sei stabil, berichtete er auf einer Pressekonferenz am Donnerstag. Die Russin war aus fünf Metern Höhe in der Eishalle von Malley, einem Vorort von Lausanne, abgestürzt und mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik gebracht worden.

Bei der Eröffnungsfeier waren der Curler Benjamin Kapp und die Rodlerin Jessica Degenhardt beim Einmarsch der Athleten die deutschen Fahnenträger. „Als ich es erfahren habe, war ich komplett überwältigt. Es ist eine große Ehre“, sagte Kapp. Der Deutsche Olympische Sportbund schickt 90 Teilnehmer (52 Frauen/38 Männer) im Alter von 15 bis 18 Jahren an den Start. Nur Gastgeber Schweiz (112), Russland (107) und die USA (96) treten mit mehr Nachwuchssportlern in den Wettbewerben in Lausanne, Les Tuffes, Villars oder der Olympia-Stadt von 1928 und 1948, St. Moritz, an. Dort werden die Eisschnelllauf-Rennen auf dem zugefrorenen St. Moritzsee ausgetragen. Insgesamt sind 1872 Athleten aus 79 Ländern gemeldet worden – eine Rekordzahl. Dies ist eine Steigerung von rund 40 Prozent gegenüber 2016.

Dritte Auflage

Nach Innsbruck 2012 und Lillehammer 2016 ist es die dritte Auflage dieser Großveranstaltung mit Olympia-Flair für Wintersporttalente. In vier Jahren sollen die Jugendspiele in der Region um die südkoreanische Stadt Pyeongchang stattfinden, die 2018 Schauplatz der Olympischen Winterspiele war.

Die Jugend-Olympiade auf Eis und Schnee ist wieder ein Experimentierfeld für neue Sportarten und -disziplinen sowie ein Sprungbrett für die Wintersport-Talente aus der ganzen Welt. Insgesamt stehen 16 Sportarten mit 81 Entscheidungen bis zum 22. Januar auf dem Programm.

Neu aufgenommen wurde das Skibergsteigen mit fünf Wettbewerben. Hinzukommen sind zudem fünf neue Disziplinen, die wie das Skibergsteigen bei einem erfolgreichen Verlauf in Lausanne auch für die großen Winterspiele ein Thema werden könnten: Die Nordische Kombination für Frauen (Einzel, Normalschanze/ 4 Kilometer, Doppelsitzer für Frauen im Rodeln, Eishockey-Mixed-Mannschaft (3x3-Turnier) sowie Freestyle-Ski und Snowboard im Big Air.

Für einige deutsche Talente waren die bisherigen Jugendspiele der Beginn einer großen Karriere. Bestes Beispiel ist Skispringer Andreas Wellinger, der 2012 in Innsbruck erst Jugendspiele-Gold im Mixed-Wettbewerb holte und bei den folgenden Olympischen Winterspielen in Sotschi 2014 Mannschaftsgold sowie in Pyeongchang 2018 Einzelgold von der Normalschanze gewinnen konnte.

Neue Sportarten im Test

Wie Wellinger machten auch Skispringerin Katharina Althaus und Skeletoni Jacqueline Lölling ihre ersten Erfahrungen bei den Jugendspielen in Innsbruck. Beide gewannen in Pyeongchang jeweils Olympia-Silber. Von den Spielen in Lillehammer 2016 schafften es Skicrosserin Celia Funkler, Snowboard-Crosserin Jana Fischer und Eiskunstläuferin Annika Hocke zu den Spielen nach Pyeongchang. dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 10.01.2020