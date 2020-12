Spuckattacke mit Folgen

Schiedsrichter Frank Willenborg (r.) zeigt Gladbachs Marcus Thuram Rot. © dpa

Mönchengladbach.Borussia Mönchengladbach und Marcus Thuram schämen sich. Für die unentschuldbare Spuckattacke seines sonstigen Musterprofis fand Trainer Marco Rose bereits nach Borussias erster Liga-Heimniederlage in dieser Saison deutliche Worte. Stunden nach dem enttäuschenden und unschönen Ende des Gladbacher Bundesliga-Jahrs zeigte auch Thuram selbst Reue. Der Verein belegte den französischen Stürmer am Sonntag mit einer internen Strafe in Höhe eines Monatsgehalts für soziale Zwecke, nachdem er dem Hoffenheimer Stefan Posch beim 1:2 (1:0) am Samstag ins Gesicht gespuckt hatte.

„Ich hatte heute Morgen ein längeres Gespräch mit Marcus, in dem er sich nochmal bei mir und damit beim Verein für sein Verhalten entschuldigt hat“, sagte Borussias Sportdirektor Max Eberl. „Wir kennen Marcus nun schon seit fast zwei Jahren, wir kennen sein Umfeld, wir kennen sein Elternhaus, und das alles passt überhaupt nicht zu dem, was gestern passiert ist“, sagte Borussias Sportdirektor Max Eberl in einer Vereinsmitteilung.

Noch am Abend hatte sich Thuram für sein Verhalten entschuldigt. „Heute ist etwas passiert, das nicht meinem Charakter entspricht und niemals hätte passieren dürfen“, schrieb der 23 Jahre alte Fußball-Nationalspieler am späten Samstagabend bei Instagram und entschuldigte sich „bei jedem“. Die vereinsinterne Strafe hat er akzeptiert und von sich aus angeboten, sich auch darüber hinaus für einen sozialen Zweck zu engagieren. dpa

