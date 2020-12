St. Brown gelingt erster Touchdown

Green Bay.Der deutsch-amerikanische Football-Profi Equanimeous St. Brown hat seinen ersten Touchdown in der nordamerikanischen Profiliga NFL erzielt. Der 24 Jahre alte Wide Receiver fing am Sonntag (Ortszeit) beim 40:14-Heimsieg der Green Bay Packers gegen die Tennessee Titans einen 21-Yard-Pass von Spielmacher Aaron Rodgers. St. Brown ist damit nach Markus Kuhn und Jakob Johnson der dritte Deutsche, dem ein Touchdown in der NFL gelang.

St. Brown musste sich lange gedulden. „Ich warte jetzt seit drei Jahren auf einen Touchdown, seit dem College. Normalerweise habe ich viele Touchdowns gehabt, das ist das, was du als Receiver machst“, hatte er kürzlich erklärt. dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 29.12.2020