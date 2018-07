Stadler siegt im Kraichgau

Triathlet Normann Stadler hat den Challenge Kraichgau in Nordbaden gewonnen. Der 37 Jahre alte zweifache Hawaii-Ironmansieger frühere Dörlesberger bewältigte vor 40 000 Zuschauern die Kraichgau-Distanz (1,9 Kilometer Schwimmen/90 Kilometer Radfahren/21 Kilometer Laufen) in 3:54:22 Stunden. Dank einer starken Laufzeit kämpfte sich der zehn Jahre jüngere James Cunnama in 3:56:58 Stunden auf den

...

Sie sehen 27% der insgesamt 1496 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 11.06.2010