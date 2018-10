Stäbler peilt Tokio an

Budapest.Eduard Popp hat bei den Ringer-Weltmeisterschaften die Bronzemedaille im Schwergewicht verpasst und dem deutschen Team kein zweites Edelmetall bescheren können. Der 27-Jährige, Mitglied des Teams Tokio der Metropolregion Rhein-Neckar, verlor am Sonntag den Kampf um Platz drei gegen Minseok Kim aus Südkorea mit 1:2. Dem Sportler vom VfL Neckargartach aus Heilbronn blieb der größte Erfolg seiner Karriere verwehrt. Der Deutsche Ringer-Bund beendete die WM mit nur einer Medaille.

Seinen historischen WM-Coup will der siegestrunkene Frank Stäbler noch lange genießen – auch wenn er das Fernziel Olympia 2020 und eine noch größere Ringer-Mission schon im Kopf hat. „Mein Herz strahlt, ich kann nicht in Worte fassen, was passiert ist“, sagte der Ausnahme-Mattenkämpfer, als er seinen Gold-Hattrick auf dem Heldenplatz in Budapest feierte. „Geschichte für die Ewigkeit“, stammelte Stäbler, dessen Augen so glänzten wie sein goldener WM-Gürtel.

Immer Rückstand aufgeholt

Der dritte Titel im griechisch-römischen Stil hatte dem Schwaben den Eintrag in den Annalen seines Sports gesichert: als erstem Athleten überhaupt, der in drei verschiedenen Gewichtsklassen Weltmeister wurde. Nach einem Turnier, in dem der 29-Jährige in allen fünf Kämpfen Rückstände spektakulär aufholte und im Finale auch den Lokalmatador Balint Korpasi niederrang, gab es Glückwünsche von allerhöchster Stelle. IOC-Präsident Thomas Bach ließ es sich in der Halle nicht nehmen, seinem Landsmann persönlich zu gratulieren.

Bach habe ihm eine „unmenschliche Leistung“ attestiert, berichtete Stäbler nach dem Treffen in den Katakomben der Papp-László-Sportarena und ergänzte: „Für eine vollkommene Karriere hat er mir jetzt noch erfolgreiche Olympische Spiele 2020 gewünscht.“ Eine Medaille bei Sommerspielen fehlt dem Spitzensportler noch – 2016 war er in Rio als Weltmeister und Gold-Mitfavorit trotz eines Syndesmoserisses angetreten, hatte die Finalkämpfe aber verpasst.

Der Weg nach Tokio wird eine unbekannte Herausforderung. Weil seine goldene Gewichtsklasse von Budapest nicht olympisch ist, muss sich Stäbler auf 67 Kilogramm runterhungern. dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 29.10.2018